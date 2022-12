Sectores de la ciudad de El Alto se alinean al Ejecutivo y dan la espalda al expresidente Evo Morales. Hay organizaciones que incluso le dicen que no es bienvenido a esa urbe o que lo declararon ya “persona no grata”.

Entre las organizaciones que están en esa línea, están la Federación de Padres de Familia de El Alto, Control Social de El Alto, Fejuve El Alto Sur y la Central Obrera Regional (COR).

En contacto con Página Siete, la presidenta de la Federación de Padres de Familia de El Alto, Jenny Arce Camargo, cuestionó que Morales no deje trabajar al Gobierno, y le pidió al expresidente que respete el mandato del presidente Luis Arce.

“Vemos con malos ojos que se quiera direccionar el mandato o se quiera direccionar la conducción del país. Desde El Alto, exhortamos al expresidente Evo Morales que deje trabajar al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y a sus ministros. En su tiempo a Morales se lo ha dejado gobernar”, enfatizó la dirigente.

Arce Camargo criticó que desde el Chapare (Cochabamba) traten de incidir en la administración del Gobierno. “No nos gusta y no nos parece bien que desde el Chapare quiera direccionar cambio de ministros, la aprobación de las leyes, tildar de traidores al Presidente y ministros”, complementó la entrevistada.

Juan Saucedo, presidente de Control Social de los 14 distritos de El Alto y miembro de la Asamblea de la Alteñidad, en declaraciones a este medio, sostuvo que esa urbe, en 14 años del gobierno de Morales, no recibió ni una “macroobra”. Aseveró que sólo se postergó a esa ciudad y que los alteños fueron utilizados como “escalera política”.

“Chapare tiene 78.000 de habitantes, El Alto tiene más de un millón y medio de habitantes. El Alto ha derramado sangre, ha dado vidas, ha estado en las luchas sociales, pero no hemos recibido nada. El Alto está molesta y Evo Morales ya no es bienvenido, ya no debe levantar más (en sus discursos) a El Alto”, aseguró el dirigente.

Saucedo sindicó a Morales de incitar la convulsión social con el fin de perjudicar al Ejecutivo. “Evo Morales quiere marear al poder y cuestiona al Gobierno. Ahí nomás nos imaginamos, ¿quién provoca la convulsión social? Es este señor (Morales)”, expresó.

El ejecutivo de la denominada Fejuve El Alto Sur, Roberto Menacho, informó a este medio que la organización vecinal que representa declaró persona no grata al expresidente Morales y decidió quitarle respaldo. Agregó que esto se debe a que el exgobernante, en los 14 años de su mandato, relegó a la urbe alteña y sólo potenció a Santa Cruz y al Chapare.

“Nos hemos reunido (ayer) en un ampliado, hemos hecho un análisis profundo. Nosotros hemos sido olvidados en 14 años del gobierno (de Morales). En el ampliado se ha determinado que la Fejuve El Alto Sur le quita su respaldo al compañero Morales, ha vivido a nuestras costillas, lo hemos declarado persona no grata”, aseguró Menacho.

Esa organización prevé reunirse con el vicepresidente David Choquehuanca en enero. “El 9 de enero tenemos audiencia con el hermano Vicepresidente. Mediante el hermano Vicepresidente se ha indicado que las dos primeras autoridades tienen que bajar al distrito 8 a informar qué van a empezar a ejecutar”, dijo.

Eddy Condori, integrante del grupo de Dirigentes Históricos de El Alto y representante del sector de transportistas de base, aseguró a este medio que hay una gran molestia en contra de Morales porque no se cumplió con la denominada Agenda de Octubre en esa urbe.

“Esa es la molestia: la falta de obras, 14 años no se ha hecho en El Alto, todo se ha hecho en el Chapare”, aseguró.

Condori explicó que en apariencia daría la impresión de que apoyan a Arce, pero en realidad se trata de una estrategia, dado que si protestarían contra él o la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, darían lugar a que el ala radical del MAS se aproveche.

“Por eso es que aparenta ser que apoyamos a Arce Catacora. No es tanto así, sino es que nosotros para que el masismo de Evo Morales, esa vieja guardia no se fortalezca, nosotros tratamos de por lo menos hablar bien del gobierno, de los alcaldes que tenemos en La Paz y El Alto”, sostuvo.

Marcelo Mayta, ejecutivo de la COR, sostuvo que el ala radical del MAS “pretende ensuciar la gestión del presidente Luis Arce Catacora”, algo que rechazan de forma categórica. “El señor Evo Morales no nos representa a los alteños y alteñas”, aseguró a principios de este mes.