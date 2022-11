Sectores piden diálogo en Santa Cruz y SIN embarga Cotas: estas son las 7 noticias que debe saber antes de empezar el día

Comité, sectores y políticos piden abrir el diálogo para frenar crisis en Santa Cruz, Cotas fue embargado por presuntas deudas tributarias y piloto del TAB fue procesado en EEUU por tráfico de drogas. Le presentamos algunas de las noticias más relevantes a esta hora:

- Santa Cruz: comité, sectores y políticos piden abrir el diálogo para frenar crisis

Políticos coinciden en que los enfrentamientos no llevarán a nada y que solo agravarán la situación. Por ese motivo, solicitan a ambas partes que se sienten a la mesa de conversación para llegar a una solución.

- Impuestos embarga predio de Cotas; la cooperativa cuestiona el rechazo de planes de pago

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) embargó una propiedad de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), por deudas tributarias líquidas y exigibles por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) que datan desde 2019.

De acuerdo con un comunicado del SIN, la deuda asciende a Bs 88 millones, sujetos a actualización de fecha de pago.

Ante la nota de embargo, Cotas emitió un pronunciamiento en el que expresa su “sorpresa” por la medida en medio de la “tensión política y amedrentamiento” en la ciudad de Santa Cruz.

- Piloto del TAB es reo en EEUU por narco y anuncian su baja

En 2021, el suboficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Carlos Quispe Cancari fue detenido y procesado por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde hoy cumple sentencia, no obstante en Bolivia denunciaron a Página Siete que el comandante de esa fuerza, general Marcelo Heredia, supuestamente encubre el caso.

La fuerza aérea negó que se lo encubra y anunció que el suboficial Quispe será dado de baja en los siguientes días.

- Desde Oruro dan 48 horas a Arce para alzar el cerco

Sectores sociales, plataformas y el Comité Cívico de Oruro dieron anoche 48 horas al Gobierno de Luis Arce para que levante el cerco a Santa Cruz y además pare la “persecución política” a los líderes cruceños, informó Adolfo Camacho, titular de los cívicos de la capital del Pagador. Una comitiva de 20 personas viajará al oriente para respaldar el paro indefinido que pide censo en 2023.

“Nosotros estamos a punto de ingresar en bloqueos y estamos coordinando con diferentes instituciones como ser la Federación de Maestros, que nos va a apoyar. El Gobierno debe dejar libre al pueblo de Santa Cruz o los bloqueos se darán en 72 horas”, precisó Camacho.

- Indignación cruceña por uso de escuelas para alojar a policías

Padres de familia y concejales del municipio de Santa Cruz expresaron su indignación y denunciaron que las escuelas de ese municipio se convirtieron en alojamiento de policías. El alcalde de esa urbe, Jhonny Fernández, aseguró que fueron desalojados, que no se autorizó el ingreso de uniformados a los establecimientos y que se pidieron informes.

- Casos de tosferina, lepra y rubéola reaparecen en el país por 2 razones

El Ministerio de Salud activó la vigilancia para controlar estas afecciones. En el Chaco boliviano también se reportaron casos de leishmaniasis. Enviaron al sector 59 brigadas médicas para realizar rastrillajes.

- Juez modifica fallo y Soledad Chapetón no irá a la cárcel

La exalcaldesa del municipio de El Alto Soledad Chapetón no irá a la cárcel de Obrajes con detención preventiva, al menos no por el momento, tras un fallo judicial que determinó ayer cambiar la medida cautelar de 30 días de cárcel. No obstante, la actual administración municipal apeló la nueva determinación.