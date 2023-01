Sectores sociales como los gremiales del municipio de Viacha, en La Paz, y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, marcharon este jueves hasta la cárcel de Chonchocoro para pedir una sentencia de 30 años de cárcel para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Somos comerciantes minoristas del Distrito 7 de Viacha, no somos autoconvocados, en especial en mi caso perdí a mi hermano en Sacaba, con quien no he podido compartir, por eso pido una sentencia de 30 años para Camacho”, manifestó la señora Marcelina, entrevistada por DTV.

El sector movilizado hizo un recorrido por los exteriores de penal de máxima seguridad para pedir justicia. Dijeron que no se moverán del sector, ya que en esta jornada instalaron su vigilia.