Según Montaño, quienes están ligados al comité no paran y sus fábricas siguen funcionando

El ministro de Obras Públicas Edgar Montaño denunció hoy que quienes están ligados al Comité Pro Santa Cruz no detienen en sus actividades cuando convocan a un paro. La autoridad agregó que con una medida de presión de ese tipo quienes pierden son todos los cruceños.

“Los que están ligados al comité cívico, ellos no paran, para ellos no hay paro, no hay huelga absolutamente nada. Siguen funcionando sus fábricas, pero, efectivamente, la población en su conjunto, más del 90% se perjudica con un paro”, aseguró Montaño, en entrevista con Bolivia TV.

La autoridad criticó al gobernador Fernando Camacho por no asistir a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, instancia en la cual se definió la postergación del censo el pasado 12 de julio.

Para mañana está previsto el paro de actividades, que fue confirmado ayer por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que determinó aquello al “no encontrar una respuesta del gobierno” sobre su propuesta para que el censo se realice en 2023 y no en 2024 .

Montaño aseguró que la convocatoria al paro se debe a que en el Gobernación de Santa Cruz quieren ocultar la mala gestión. Convocó a la población de Santa Cruz a movilizarse a trabajar mañana, y lamentó que se quiera perjudicar a “todas” las familias.