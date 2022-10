Seis Federaciones del Trópico dicen que autoridades “no cumplen acuerdos” y piden reunión con Arce

“A los que han sido parte del golpe del Estado que no se equivoquen, hoy estamos fortalecidos, tenemos a nuestros hermanos dirigentes y estamos en alerta, si tenemos que movilizarnos y tenemos que cercar la ciudad lo vamos a hacer y responsabilizamos al ministro de Gobierno, que hasta ahora no ha podido desarticular grupos parapoliciales”, agregó.

Por otro lado, mencionó que el 20 de junio pasado sostuvieron una reunión con el presidente Luis Arce, en la que se determinó que dentro de 90 días debía haber una reunión de evaluación, pero a la fecha no se cumple.

“Ya hemos enviado una nota al hermano Lucho para volvernos a reunir, no hay cumplimiento en los acuerdos, por lo tanto, estamos en estado de alerta y no vamos a estar más como bomberos, nuestras bases ya no aguantan. Se van a hacer ampliados y asambleas que determinarán posibles movilizaciones contra ministros que no cumplen los acuerdos”, insistió.