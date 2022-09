Senado presupuesta Bs 11,1 MM para funcionamiento del edificio de la ALP

La Cámara de Senadores destinará para la gestión 2023 la suma de 11.199.869 bolivianos para el funcionamiento del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La obra fue inaugurada en agosto de 2021 y costó más de 500 millones de bolivianos.

El Informe Técnico PPTO N° 024/2021-2022 de la Cámara Alta detalla que la partida “Mantenimiento y reparación de inmuebles” tiene un presupuesto de 120 mil bolivianos; el ítem “Mantenimiento y reparación de muebles y enseres”, 35.000 bolivianos; la partida “Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación” tiene un presupuesto de 35.000 bolivianos. (También hay una partida sobre “Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos”, por la suma de 440 mil bolivianos).

Además, se ve que para la partida “Seguros” se destinó 2.699.869 bolivianos; para la partida “Lavandería, limpieza e higiene” se presupuestó 1.145.000 bolivianos, entre otros ítems que suman un total de 11.199.869 bolivianos.

El documento al que accedió Página Siete especifica que existe un acuerdo suscrito en octubre de 2021 entre el Senado y la Cámara de Diputados que dispone que la administración del nuevo edificio debe estar a cargo del Senado en años impares y a cargo de Diputados en años pares. (La Cámara Baja se hace cargo de la administración de la edificación en está gestión).

“El techo presupuestario se fundamenta en el convenio de coordinación entre las cámaras de Diputados y Senadores para el pago de obligaciones compartidas por el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional firmado el 04 de octubre de 2021”, se lee en el informe.

Observaciones

Un sondeo realizado por este medio a parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos muestra que hay coincidencia en que los consultados tienen problemas con los ascensores, con la calefacción, el servicios de conexión a internet, además que identifican desperfectos en parte de la estructura, entre otros.

El senador del MAS Félix Ajpi indicó que los ascensores del edificio tuvieron fallas y están “constantemente en reparación”. Añadió que con una comisión hicieron una inspección a la construcción, a través de la cual evidenciaron fallas en el sistema de calefacción.

“Sobre la calidad de la obra ha habido una inspección, nosotros le hemos hecho conocer a la empresa constructora y todavía no está entregada en definitiva, creo que hay un plazo y en ese plazo corregirán. Como colocan en funcionamiento tuvo muchas fallas, constantemente están en reparación los ascensores. El sistema de calefacción falla”, detalló.

La parlamentaria de CC Andrea Barrientos coincidió en que el servicio del ascensor “es un desastre”. Explicó que parte de la chapa de su oficina ya presentó desperfectos y que por la falta de cuidado de funcionarios la baranda de un ascensor panorámico se cayó.

“El aire acondicionado cada vez entra en mantenimiento, los ascensores son un desastre (...). Yo soy muy cuidadosa con mis cosas. En mi oficina se ha salido la manija de mi puerta y lo he tenido que hacer arreglar. La gente es dañina, no cuida, la baranda de un ascensor panorámico la rompieron, antes de la inauguración ya había una puerta rota”, enfatizó.

El senador oficialista Luis Adolfo Flores dijo que les dificulta el hecho de que los ascensores deban “parar piso por piso”. Aseveró que el tema de la conexión a internet presenta muchas fallas y no pueden tener reuniones por Zoom.

“Tenemos que parar varios pisos antes de llegar al piso del hemiciclo, no tenemos ascensoristas. El internet tiene dificultades, cuando queremos hacer reuniones por Zoom, tenemos dificultades. Entiendo que están mejorando”, afirmó.

La legisladora de Creemos Centa Rek adelantó que hará una fiscalización sobre los gastos de administración del edificio. Agregó que las computadoras que les otorgan a las oficinas son antiguas y lentas, lo que dificulta el trabajo.

“Vamos a pedir informe de los gastos de mantenimiento del edificio y hacer una supervisión de los recursos (...). Las computadoras son lentas y dificulta el trabajo, son muy antiguas. Hay muebles que no son adecuados, antes de comprar deberían tomar en cuenta la medida de las oficinas”, sostuvo.

Para el diputado del MAS Ángelo Céspedes no existe ninguna falla en el edificio de la ALP. “Los ascensores están bien, tenemos internet, es un edificio nuevo, no puede haber falencias. Lo que pasa es que la oposición quiere observar todo, confundir y mentirle al pueblo boliviano . Pero yo, en el piso 5, donde trabajo, no tengo ningún inconveniente”, complementó.