Senador de CC admite que el documento presentado para su licencia no era “fidedigno”, pero niega responsabilidad

“Ya han presentado un informe los funcionarios indicando que tomaron esa acción queriendo subsanar un tema de la licencia (...). Ellos reconocen el error, han firmado los tres funcionarios. Eso se ha remitido a la Cámara de Senadores, yo lo he remitido con una carta firmada por mi persona, para que se realice la investigación y se tomen las medidas que correspondan. Yo mismo me someto a la investigación”, agregó.

“Yo solicité una licencia para los días miércoles 21 y jueves 22 por el aniversario del municipio de Guayaramerín (Beni), de donde soy oriundo. El día jueves se emitió la convocatoria para la asamblea del día viernes 23. Mi equipo de asesores, tengo dos asesores, por tratar de hacerlo bien, quisieron alargar un día la licencia porque ya no habían vuelos para salir de Guayaramerín el día jueves y cometieron un error sacando un documento que no es fidedigno”, indicó a Página Siete Digital .

A raíz de ello surgió la denuncia del exdiputado Amilcar Barral que apuntaba a Justiniano por presentar una carta falsificada de invitación del Colegio de Comunicadores Sociales de Beni para obtener la licencia.

En comunicación con este medio, la presidenta de la institución, Patricia Caraffa, negó la invitación y dijo que la firma en el escrito no es la suya.

Consultado sobre la posible falsificación de la firma, Justiniano dijo no querer apuntar a nadie y reiteró que se lleva a cabo una investigación.

“En este momento no quiero acusar a nadie porque lo he puesto en manos de la Cámara. El documento lógicamente no es fidedigno, los funcionarios lo han manejado y ellos tienen que dar una explicación sobre eso. Para eso hemos pedido la investigación, yo mismo la he pedido al igual que toda la bancada de CC, para que se esclarezca como corresponde, se identifique las responsabilidades y se sanciones de acuerdo a ley y a reglamentación”, manifestó.

El líder de CC, Carlos Mesa, informó ayer que instruyó investigar las 19 licencias que pidieron los parlamentarios de su bancada para ausentarse de la sesión legislativa del 23 de septiembre.

“Sostengo mi apoyo a la bancada de Comunidad Ciudadana y creo en la integridad de nuestros parlamentarios; por eso he instruido a la Dirección Nacional de CC que investigue las 19 licencias para la sesión del 23/9. Si se comprueba dolo o mala fe, los responsables serán sancionado drásticamente”, escribió en Twitter el expresidente.