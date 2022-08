Senador del MAS llama “holgazanes y parásitos” a dirigentes en comisión que reciben jugosos sueldos

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez calificó de “holgazanes y parásitos” a dirigentes que están declarados en comisión y que tienen sueldos de más de 30 mil bolivianos.

“Es una llamada de atención seria para que los sueldos en Yacimientos (YPFB) sean revisados, porque no es posible que, en tiempos de crisis, haya dirigentes que ni siquiera son profesiones, y no estoy discriminado, sino que cada uno debe ganar como se merece, pero además trabajando, no siendo unos holgazanes, parásitos, sangrones del pueblo de Bolivia”, dijo el legislador oficialista.