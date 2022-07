Senadora del MAS pide a Torrico renunciar y que la Fiscalía actúe conforme a la Ley 348

“Esto es indignante, yo como mujer estoy molesta porque no puede haber ese tipo de actitudes machistas, patriarcados ni insultos. Por el contrario, ya se ha tomado en las instancias correspondientes, esperemos que la autoridad competente como el Ministerio Público pueda actuar conforme a la Ley 348, toda vez que como mujeres alteñas y bolivianas merecemos respeto”, manifestó.

La anterior semana, el presidente Luis Arce Catacora recibió un anteproyecto de Ley de Fortalecimiento a la Ley 348 o Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia.

La alcaldesa Copa reiteró este miércoles su repudio a las declaraciones del viceministro Torrico, pero también expresó que espera alguna acción al respecto de parte del presidente Arce y de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

“Eso no es decisión mía (destituir a Torrico), es del Presidente, espero que haga algo, la Ministra de la Presidencia también. Yo no sé si a la Ministra también le llama de ese modo, no sé si al Presidente también lo llama de ese modo. Es lamentable porque tiene que haber un margen de respeto entre autoridades”, señaló Copa, según Erbol.

La polémica surgió luego de que en un evento del MAS Torrico insultó a la Alcaldesa en un encuentro del MAS. Después de las críticas el viceministro intentó minimizar sus declaraciones y afirmó que Copa es su “amiga”. y que se refiere con adjetivos a sus amistades.