La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame justificó por qué no votó por la censura del ministro de Justicia, Iván Lima, en la interpelación del martes en la ALP y añadió que su postura ya era de conocimiento de su bancada. Desde esa misma alianza, el diputado Alberto Astorga pidió su expulsión.

“En primer lugar quiero aclarar que el día de ayer (martes) tuvimos una sesión virtual los senadores de Comunidad Ciudadana y ahí les expliqué que no iba a votar por la censura (de Lima), ellos sabían que no iba a votar por la censura”, señaló Salame. En la lista de cómo votaron los senadores, la alianza CC mostró cómo Salame no votó por la censura a Lima.

El martes, el ministro Lima se salvó por seis votos de ser censurado. Esa opción sumó 83, pero se necesitaban 89 votos para llegar a los 2/3 de los 133 votos.