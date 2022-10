Sentencia del TCP sobre casos en rebeldía profundiza cuestionamientos sobre Lima

Anyelo Céspedes, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y miembro del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, detalló que el titular de Justicia fue citado, sin éxito, dos veces a ese comité para que explique sobre la publicación y el posterior retiro de la sentencia, y el cómo llegó conocer el fallo antes.

“Las partes no fueron notificadas, no está publicada en la página web del TCP, lo raro es cómo Lima pudo obtener la sentencia que aún no era publicada. Nadie puede tener fallos que no fueron publicados, a no ser que haya injerencia. La población observa a los administradores de justicia y no puede ser que un ministro pueda acceder a documentos antes que se publiquen”, explicó Céspedes.

El parlamentario oficialista señaló que harán la investigación del caso, como comité, y si corroboran las irregularidades interpondrán una denuncia en contra de los involucrados.

Ayer, el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado determinó citar, para el 18 de octubre, al ministro en calidad de denunciado.