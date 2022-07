Serrudo: “Han puesto en mesa el contrabando porque quieren hacer caer este modelo”

Es una manera fácil de adquirir plata. No tienes más trabajo que llevar 10 mil dólares a la frontera y contratar bagalleros y hacerlos almacenar, llevas tus camiones al almacén y a recoger la mercadería. En la frontera se aprovechan de que hay asociaciones de bagalleros, que pueden trasladar mercancía por menos cuantía, hasta 2.500 dólares; incluso en la frontera con Argentina tenemos hasta 3.500 dólares con el procedimiento de importación abreviado. Hacen ese trabajo hormiga en las quebradas. También está el tráfico vecinal fronterizo (TVF), por el que pueden hacer ingreso de mercadería de hasta 300 dólares hasta 50 km de la frontera, pero no pueden llevar más allá de ese límite.

El Ministro de Defensa se ha trasladado a Yacuiba, ahí supimos que se estaban trasladando desde Yacuiba hasta la Aduana, para que no comisemos en área urbana; y eso no faculta la ley, ellos piden que ello se respete, pero ya está en la norma. Están como 500 personas, con efectos alcohólicos, profiriendo insultos a la presidenta de la Aduana.

Por supuesto que no, porque la Aduana no puede negociar la ley. Al final solamente dijimos que vamos a flexibilizar el comercio minorista, que es lo que me autoriza el artículo 4 de la Ley 1990, que dice que la Aduana no tiene competencia para controlar el comercio minorista. No quisieron firmar un acta, nosotros queríamos firmar.

Hemos tenido estas reacciones en Villazón, donde hubo un bloqueo el lunes 11, pero ya venía desde el sábado. La gente estaba pidiendo que le devolvamos lo comisado, inclusive secuestraron a una funcionaria que iba a ingresar al recinto, la tuvieron amenazada. Ella más bien se subió a un taxi, la Policía pudo contener a la masa alrededor del taxi y protegimos el recinto. Como no pudieron entrar, llamaron más gente y se fueron al punto de inspección de Cuartos; trancaron el camino, pero ya vieron militares y policías en nuestro punto y ya no pudieron atacarlo. Entonces, decidieron trancar la vía hacia Potosí, el lunes, martes y miércoles. El pliego petitorio era que dejemos pasar 15 bultos a cada uno por día, pedían como una especie de franquicia; además, pedían que garanticemos su llegada hasta el lugar donde lo iban a comercializar. Y que nadie los controle después de Villazón.

Por el momento no tenemos un tiempo final. De todas formas, estamos proyectando que va a ser hasta fin de año, porque sabemos que el tema de las devaluaciones no se arregla de una semana a otra o de un mes a otro. Posiblemente esto continúe más allá de la gestión 2022. Estamos preparados porque, con el compromiso del comandante en jefe, estos 500 militares van a ir rotando sin dejar las otras fronteras.

Karina Serrudo es una abogada tarijeña especializada en gestión pública que preside la Aduana Nacional desde noviembre de 2020. Los últimos días ha hecho noticia porque ha puesto en marcha un operativo en la frontera sur, luego de que el peso argentino sufriera la mayor devaluación de Latinoamérica, llegando a situarse en menos de un centavo de dólar. Esa contingencia hace prever un crecimiento del contrabando de productos argentinos hacia Bolivia. Los operativos no han estado exentos de violencia, al punto que esta entrevista con Página Siete tuvo que ser interrumpida más de una vez porque los contrabandistas, el jueves pasado, estaban intentando tomar un punto de control en Yacuiba. Las cosas, sin embargo, no pasaron a mayores.

Hubo mucha polémica por los autos robados porque van a parar a la casa de un policía o al Ministerio de la Presidencia. ¿Qué está mal para que eso ocurra?

La Aduana tiene el procedimiento y es su competencia recibir el comiso y, en ese proceso, para que pueda ir transparente y saneado a la donación o subasta, el procedimiento indica que nosotros tenemos que pedir a Diprove que nos certifique si el vehículo es robado o no. Con esa certificación procedemos al inicio de la adjudicación o subasta, la Aduana ha cumplido esos procedimientos. En 2018 y 2019, la certificación llegó firmada por Diprove y decía que (un camión) no estaba denunciado por robo y se procedió a mandarlo al ministerio y se adjudicó un camión. Por otro lado, hemos hecho revisar toda la documentación y no había una adjudicación de un segundo vehículo que era una camioneta, pero con la certificación que habían dado la teníamos en interior Potosí. (Luego llega) este señor (Hugo Bustos) que viene a hacerse famoso en Bolivia denunciando dos o tres autitos y hace daño a la imagen de semejantes instituciones y personas, y le dan cobertura. Vaya a su país a ver cómo roban y esa misma gente que maneja desde las prisiones los robos y luego los traen aquí, pero hace escándalo de dos o tres vehículos y le dan la cobertura más grande del universo. Este mismo señor se estaba llevando la camioneta pasando por Abaroa, diciendo “esta camioneta la estoy recuperando”, pero eso no puede pasar. Nosotros lo hemos agarrado porque “si está denunciada (como robada), que venga el dueño, usted no tiene ningún papel” y le hemos comisado. Esa camioneta está en Potosí, hemos pedido la certificación de Diprove y vamos a devolverla conforme dice el procedimiento mediante Cancillería.

Bolivia tiene cinco fronteras que son enormes, ¿es técnicamente posible controlar el contrabando?

Ningún país en todo el mundo tiene controlada toda su frontera, ni siquiera EEUU. Para nosotros se dificulta más todavía porque tenemos poca población, con más de 6.000 Km de frontera, con cinco países, 750 Km con Argentina. Ni siquiera llevando los 12 millones de habitantes y agarrándonos de la mano en toda la frontera podríamos controlar toda la frontera, que es bastante porosa, además. Sin embargo, hacemos el control. Contrabando ha habido siempre, ha existido siempre, si no que ahora hay intereses para ponerlo en mesa.

¿Cómo podrían afectar al Gobierno poniendo en agenda el tema del contrabando?

Si empieza a calar con el tema del contrabando, la gente entra a un caos y piensa que el contrabando va a generar una desestabilización y una inflación. Nosotros tenemos la inflación controlada, tenemos mayor producción, las exportaciones han crecido en un 38%, vamos a superar los 10 mil millones de dólares en exportación y es porque la producción está subiendo, porque tenemos políticas para entregar créditos, el desempleo ha caído de 11,6% a 5,2%.

Al margen de esta política represiva, ¿no cree que se debería hacer otra política preventiva del contrabando?

Ya se están tomando esas medidas. El Ministerio de Desarrollo Productivo está implementando políticas para mejorar la producción, el Ministerio de Economía en marzo ha tomado medidas antes de que se venga el conflicto (bélico). Este incremento en el contrabando, del normal y controlado que siempre se ha tenido, es por la devaluación; nosotros no hemos devaluado porque se va a trasladar a la gente de a pie.

Los empresarios piden cambiar la normativa para que se reduzca el monto a partir del cual puede ser penalizado el contrabando. ¿Es posible?

Ahorita está en 200 mil UFV (68.550 dólares). La Aduana no tiene esa facultad de ir al Poder Legislativo. Nosotros cumplimos, si esto sube o baja, nosotros cumplimos. Antes de 200 mil UFV lo manejamos como contravención y pasa de 200 mil va a delito.

¿En su gestión hay acusados penalmente?

Hemos roto el récord. Hemos iniciado procesos, imputados, gente tras las rejas y con detención domiciliaria porque hemos reforzado nuestras áreas jurídicas. (Según un cuadro entregado a este medio, entre 2021 y 2022 hay 78 detenidos, 81 sentencias y 1.164 procesos penales iniciados).

El Gobierno ha retirado un artículo que permitía los comisos en las ciudades, que es donde se ve el contrabando. ¿Eso no le quita a usted un arma para luchar contra el contrabando?

El tema de las propuestas que está tratando el Poder Legislativo me entero junto con ustedes. No es solamente la Aduana, el DS 3540 crea el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, que es el que establece las políticas y debe coordinar con la Aduana, la Policía, el Senasag y todas las demás. Quiénes son todas las demás, son las alcaldías. Si están viendo que el contrabando está en ferias, tiendas, en la plaza, cómo pueden tener licencia de funcionamiento, están legalizando lo ilegal. Las ferias cobran canchajes, sentajes, no deberían cobrarles, deberían decirles que no se puede.

Comentaba que había recibido amenazas. ¿Cómo son éstas, por celular?

Por Facebook, me dicen “te vamos a matar” o “sabemos dónde vives”. Hemos tratado de rastrear para meter procesos penales. Tenemos que luchar todos unidos.

¿Cuáles son sus niveles de recaudación?

Yo me comparo con 2019, que ha sido un año normal. La recaudación en este mismo período de tiempo en 2019 era 7.768 millones de bolivianos, solventamos el 25% del Tesoro nosotros solitos. En 2020, 4.905 millones; en 2021, 6.482 millones; este año ya estoy en 8.181 millones. Mi crecimiento con 2019 está superando el 4,5%; con 2020, 66%; con mi propia gestión, 26%. Este incremento se debe a la facilitación del comercio que estamos haciendo. Tenemos este incremento pese a que me piden que no cobre el IVA a vehículos destinados a la producción y que no cobre a los vehículos eléctricos.