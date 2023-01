“Si no nos quieren invitar, no nos inviten”: Evo ve discriminación y evistas dicen que el Gobierno se hizo la burla

Recordó que en su gobierno se eligió el 22 de enero para celebrar este día, porque en ese día, pero en 2002, fue expulsado del congreso neoliberal por orden de la embajada de Estados Unidos.

“Cuatro años después, en ese mismo día y en ese mismo parlamento, juramos a la presidencia con una bancada mayoritaria gracias al voto del pueblo”, refirió Morales.

Por su lado, el ala evista del MAS expresó su malestar con el actual gobierno de Luis Arce, porque consideran que hubo una falta de respeto y burla para con el expresidente Morales, al invitarlo a destiempo a los actos por el Día del Estado Plurinacional, horas antes de que emprenda viaje hacia Argentina.

El senador Leonardo Loza expresó su molestia y desacuerdo con el Gobierno, por la informalidad en la invitación hecha a Morales. Dijo que solo se envió una “cartita” de invitación firmada por una funcionaria.

“Si no nos quieren invitar, no nos inviten, no vamos a llorar, no le vamos a hacer problema, vamos a aguantar y vamos festejar donde estemos, como estemos el Día del Estado Plurinacional, pero no nos ninguneen, no nos discriminen con este tipo de cartitas”, apuntó Loza.

El legislador ve un acto de discriminación y exclusión para con el exmandatario y dijo que esta actitud se suma a que la dirigencia del MAS tampoco fue invitada a las reuniones de coordinación para preparar los actos del 22 de enero.

Loza recordó que Evo Morales es el líder del MAS y el principal conductor del proceso de cambio. Lamentó que el actual gobierno tenga actitudes discriminatorias, tal como ocurría en la colonia cuando se dejaba de lado a los indígenas.

Dijo que se envió a última hora la carta de invitación a Evo Morales, como para decir que se contenten con eso. En ese sentido, exigió respeto al líder del partido azul.

Loza recordó que Luis Arce es presidente del Estado gracias al esfuerzo y a la lucha de décadas de años de los pueblos más humillados, liderados por Evo Morales.