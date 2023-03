El expresidente y líder de Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se molestó ante una pregunta sobre el uso de una vagoneta, durante una entrevista. Aseguró que siempre tratan de humillarlo.

Ante la consulta sobre el uso de una vagoneta Land Cruiser que estaría valuada en 160 mil dólares, Morales expresó su molestia ante esa pregunta y respondió: “Siempre nos tratan de insinuar o humillar. Quiero decirle es prestada esa vagoneta, tengo una vagoneta prestada y otra vagoneta prestada también, la embajada venezolana me prestó una vagoneta, es prestado. Y una pequeña vagoneta que está abandonada por ahí. Yo no sé por qué tengo que informar esto, no entiendo, lamento mucho esas insinuaciones”.

El exmandatario hizo esas afirmaciones durante una entrevista en el programa Fama, Poder y Ganas en radio Activa.