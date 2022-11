Silala: el Canciller viaja a La Haya y en Potosí esperan el fallo con pesimismo

El senador del Movimiento Al Socialismo Félix Apji declaró que no debe haber pesimismo, puesto que no se conoce la sentencia. Detalló que una vez sea público el fallo, debe hacerse un análisis de cómo encararon la demanda en el gobierno de Morales y la gestión transitoria, porque a la actual administración solo le tocó la parte de los alegatos.

Claros dijo que pedirá a los presidentes del Senado y de Diputados, Andrónico Rodríguez y Jerges Mercado, mediante notas, que no viaje ninguna comisión desde la Asamblea Legislativa a La Haya para la lectura de la sentencia. Expresó que eso solo sería un “gasto insulso”, que no corresponde.

En junio del 2016, el gobierno chileno demandó a Bolivia en La Haya, corte a la que solicita que determine la naturaleza jurídica del Silala. La sentencia del proceso será leída el 1 de diciembre en el Palacio de la Paz a las 10:00 (hora boliviana).

Ajpi manifestó que no corresponde que legisladores viajen para escuchar la sentencia. “Estando aquí o allá, el fallo ya está escrito, eso no va cambiar. En Bolivia nomás creemos que se impresiona en base a fuerza social, en Europa no funciona así, no es por impresión que van a falla, veo innecesario la presencia de parlamentarios”, complementó.

La canciller chilena, Antonia Urrejola, indicó que espera que a partir del fallo sobre el Silala “se abra una oportunidad para seguir trabajando con Bolivia en una agenda positiva”.

Ximena Fuentes, subsecretaria de Relaciones Exteriores y agente de Chile ante La Haya, aseguró que el fallo será bueno para ambas partes. “Creemos que el fallo va a ser bueno, bueno para ambas partes, no solo para Chile, porque nos va a permitir colaborar y cooperar en una materia muy importante que son los recursos hídricos”, expresó.