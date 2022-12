Silala: Mayta dice que Bolivia puede desmantelar los canales y que la compensación no quedó descartada

El canciller Rogelio Mayta manifestó este jueves que Bolivia tiene soberanía sobre los canales que hay en el Silala, Potosí, y que puede desmantelarlos el momento que lo considere oportuno. Asimismo, la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) indicó que la negociación de una compensación con Chile no está descartada.

“Hay que recordar que Chile planteó una demanda en 2016 que contenía cinco pretensiones y todas han sido rechazadas por no tener sustento jurídico y prueba que lo respalde. Chile en su demanda acusó a Bolivia de que había incumplido obligaciones de derecho internacional, esta pretensión fue rechazada por unanimidad por los jueces de la Corte”, señaló.

“El tema de la compensación no ha quedado descartado, escuche hoy que en las consideraciones que ha emitido la Corte, que Chile en el transcurso del juicio ha reconocido que Bolivia tiene derecho soberano sobre los canales para poder desmantelarlos e incluso ha alentado esta posibilidad por parte de Bolivia. Pero pueden cambiar de posición y en algún momento negociar con Bolivia y pedir que se conserven esos canales”, afirmó Calderón, en conferencia conjunta con Mayta.

En el caso de la compensación, el director de Diremar, Emerson Calderón, aclaró que no quedó descartada y que no se descarta entablar una negociación con Chile.

Para el canciller, sin lugar a dudas el fallo es un “progreso” y se debe ser objetivo. “Hasta ahora, más allá de los discursos, no se ha ejercido la soberanía, por lo tanto, con este fallo tenemos claro las reglas que podemos ejercer soberanía sobre las aguas del Silala”.

En su criterio, prevaleció la estrategia boliviana, que en este caso permitió que se pueda resolver en base a “criterios científicos y al derecho internacional”.

Sobre el hecho que la Corte mencione que el Silala es un curso de agua internacional, Mayta manifestó que esto es algo “simple y complejo” a la vez, porque para ello se tiene que ir a la historia boliviana.

“Cuando demandan a Bolivia sobre las aguas del Silala sobre su naturaleza y su uso, en 2019, según los registros que cursan ahí y se contrató al Instituto Danés de Hidrología para que haga un estudio, luego de dos años de estudios, determinaron que era un curso de agua internacional, vale decir un río internacional, solamente que esto estaba restringido y no era de conocimiento público. Nosotros en abril de este año abrimos el candado y es público desde entonces y es algo que se expresó en ese entonces. Desde ahí por un hecho científico se toma así, por eso hay que dejar claro que el Tribunal sobre este punto no ha dicho si es o no un curso de agua internacional”, respondió Mayta ante la pregunta del porqué la Corte dice que es un agua internacional.

“Les quiero hacer notar algo, sobre desde cuándo se consideró al Silala como un curso de agua manantial estando en un territorio, pero toman un curso hacia Chile. En la historia en Bolivia el considerar al Silala en un manantial y no en un agua internacional fue un mito que nació en tiempos del neoliberalismo a fines de la década de los 90 y ¿por qué surgió?, porque había gente que pretendía en su momento tomar la concesión del Silala y facturar hacia Chile”, agregó