Siles señaló que esta gestión también se convocó a una elección interna, pero misma quedó truncada debido a un ataque protagonizado por el mismo Apaza y otras personas. No obstante, subrayó que aun se tiene tiempo para organizar otra convocatoria ya que el mandato de la actual dirección nacional fenece en septiembre.

“Recientemente hubo una tercera elección, el único problema es que este señor Apaza, y otras personas de su calaña, vandalizaron las reuniones, fueron a avasallar en el mismo estilo de los masistas, a golpear con sillas a romper todo, obviamente en ese caso no hubo reconocimiento del tribunal a esa elecciones, pero el periodo de esta dirección nacional se cumple en septiembre de 2023”, declaró.

Virgilio Apaza, quien se identificó como militante del MNR impugnó a la dirigencia de Siles ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero la instancia no dio curso a la misma.

Siles rechazó que Apaza sea un militante del partido acusándolo de hacer campaña por otras siglas y de no hacer vida orgánica.

“Él (Virgilio Apaza) dice ser militante del MNR, pero ha estado en todas las campañas de todos los partidos, de Unidad Nacional, Unidad Demócrata, Comunidad Ciudadana, de los últimos años, entonces como puede mentir tan descaradamente. Es evidente que los partidos tienen muchos problemas y nosotros no estamos exentos de ello, pero los partidos están hechos de gente que hace vida orgánica y una persona que no hace vida orgánica por lo menos 15 años, que lo único que hace es hablar de temas del interior del partido cada cierto tiempo no tiene ninguna credibilidad”, expresó.