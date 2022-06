Sin Choquehuanca, el presidente Arce se reúne con la dirigencia de los cocaleros

Sin la presencia del vicepresidente David Choquehuanca, la mañana de este lunes comenzó la reunión entre el presidente Luis Arce y la dirigencia de los cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Al encuentro fue convocado Evo Morales, además de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre otros.

Pasada las 9:00, la dirigencia del trópico cochabambino comenzó a llegar hasta las instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, para reunirse con el primer mandatario y tocar diversos temas, principalmente el económico y productivo, anticipó este lunes el senador Leonardo Loza.

“Nosotros tenemos nuestra propia agenda, que es más relacionada a la agenda productiva y a la parte económica. No sé quiénes van a estar presentes, nos confirmó nuestro hermano Lucho, al igual que el hermano Evo. Recalco, son temas de carácter productivo y económico. En particular no tenemos la evaluación de ministros”, afirmó Loza antes de ingresar al nuevo Palacio de Gobierno.

Sobre la presencia de Morales, medios que transmiten desde exteriores del edificio presidencial reportaron que ingresó por la puerta de la calle Potosí, y que no dio ninguna declaración sobre el encuentro que sostendrá.