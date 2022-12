No obstante, el presidente del Senado no hizo referencia a la crisis judicial ni a la reforma que debe encararse en esa materia, algo que urgieron incluso organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, (MAS) indicó que en 2023 la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene en agenda la elección de magistrados. El Colegio de Abogados de Chuquisaca considera que avanzar a ese proceso sin un profundo cambio en la justicia es no resolver la crisis judicial de raíz.

Además de las posturas de organismos internacionales, dentro del país hay una percepción mayoritaria que considera que la justicia no va por buena senda. Los resultados de una encuesta, publicada por Página Siete en abril, da cuenta de que el 83% considera que la justicia va por mal camino, mientras que sólo el 12,8% cree que el sistema judicial avanza por buen camino.

El jurista comentó que en el colegio de abogados analizaron la situación, y consideran que la reforma debe ser profunda y debe ir más allá de la elección judicial. “La reforma tiene que ser un poco más profunda, que no solo ataña a lo que se refiere a la elección de las autoridades judiciales. Ese es uno de los aspectos, pero realmente tendríamos que repensar muchas cosas más”, manifestó.

“Es más de lo mismo, es seguir solamente en el mismo camino, hacer algún cambio mínimo o leve, pero vamos a seguir teniendo la misma crisis en el poder judicial, los mismos conflictos. O sea, no vamos a solucionar grandemente las cosas”, afirmó.

En contacto con este medio, Juan Pablo Cervantes, presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, indicó que avanzar hacia las elecciones judiciales sin hacer un profundo cambio en la justicia es dar vueltas sobre lo mismo, y no atacar al problema de raíz.

Cervantes agregó que “desde el colegio de abogados, tenemos la percepción de que el Gobierno no tiene un interés en realizar una reforma seria y verdadera”.

Rodrigo Paz, senador de Comunidad Ciudadana, sostuvo que el Estado Plurinacional tiene como eje central de su fracaso el sistema judicial y el formato electivo de los altos magistrados.

“Por ende, si no se generan las reformas y los cambios necesarios, lo que se dará es un paso más al final de este Estado Plurinacional, que ya la inmensa mayoría de los bolivianos básicamente no tolera, pues es una carga y no una solución a los problemas”, aseguró.

El legislador concluyó: “La justicia representa la calidad de democracia que tenemos en el país y la democracia que tenemos se refleja, hoy en día, en la calidad de justicia que se expresa en las acciones que cada uno de los bolivianos y bolivianas sufren ante el abuso judicial”.