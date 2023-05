La situación legal del expresidente Evo Morales en Perú se complica. El también líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) no acudió el miércoles a la audiencia virtual, mediante la aplicación Google Meet, para declarar en la audiencia judicial convocada por segunda vez por la Fiscalía Provincial Corporativa de Puno. Lo acusan por los delitos de atentado contra la integridad y traición a la patria

Desde su partido, las distintas corrientes expresaron sus posturas que van desde apoyo hasta indiferencia. Por ejemplo, los arcistas indicaron que la denuncia penal que tiene Morales en su contra es un caso personal y que el Gobierno, junto a los renovadores del partido azul, no pondrá las manos al fuego por el líder cocalero en caso de que sea detenido para su extradición al vecino país.

Desde Perú, la defensa de Morales confirmó que no cumplió con la orden y no se presentó en la audiencia virtual, porque considera que el hecho es una “persecución política en su contra”. En abril, juristas peruanos indicaron que sí no cumple, la Fiscalía puede emitir una orden de detención internacional.

“El expresidente Evo Morales no se presentó a declarar por Google Meet, porque se trata de una persecución política que está en marcha”, afirmó el abogado Raúl Noblecilla, defensa de Morales en el vecino país, citado por el portal Perú 21.

Desde su cuenta en Twitter, el exmandatario también se refirió al tema y se estrelló contra “algunos medios y periodistas” que publicaron el hecho. Aseguró que confirmó que buscan detenerlo. Según la versión de Morales, todo sería parte de un plan en su contra y de sus allegados.

“Gracias a las publicaciones de algunos medios y periodistas que apoyaron e incluso fueron parte del gobierno de facto de Jeanine Añez, confirmamos que el plan de la derecha peruana y boliviana es detener a Evo, como detuvieron a Pedro Castillo Terrones (...) Persecución para ocultar masacres”, escribió en su cuenta de Twitter el líder de los cocaleros del Chapare.

Morales insistió en su retórica de ataque al gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. “Nunca nos vamos a rendir ni callar ante la violencia y abusos de un gobierno ilegítimo que para no responder por sus crímenes de lesa humanidad contra el hermano pueblo peruano nos persigue políticamente”.

El diputado renovador Rolando Cuéllar dijo que los delitos son personales y en ese marco se debe tratar este tema. Aseguró que al partido y al gobierno de Luis Arce “no le va a afectar en absoluto” si emiten orden de aprehensión contra Morales.

“Los delitos son personales. Él (Evo Morales) va a tener que responder por los delitos que lo acusan. Nosotros como MAS no meteremos las manos al fuego por el señor Morales. Él asumirá su defensa y si le mandan mandamiento de aprehensión, es problema de Evo Morales, no del MAS”, aseguró Cuéllar.

De su lado, la diputada de Creemos Fabiola Guachalla dijo que recientemente participó de un encuentro del Foro de Madrid en Perú, donde percibió que en el vecino país hay independencia de poderes. “Esperemos que Perú sepa manejar la justicia y es lo que corresponde”, dijo la legisladora. Agregó que si “Perú debe pedir a la CIA la captura de Evo Morales, se debe hacer”.

Días atrás, el senador evista Leonardo Loza retó a Perú a que detengan al exmandatario. “Haber algún peruano, miembro del Gobierno peruano o algún miembro de la justicia peruana, haber sí son capaces de venir hasta Bolivia a buscar la extradición de Evo Morales”, dijo.