Sueldazos destapan prorroguismo de dirigentes a cambio de apoyo político

“Corruptela sindical”

Jaime Solares, exejecutivo de la COB, cuestionó la labor de los actuales dirigentes de las federaciones y sindicatos, puesto que —aseguró— no tienen “conciencia de clase”, y se alinean a quienes están en el Gobierno. Sostuvo que con el MAS se profundizó la “prebenda sindical”, y que antes de aquello los dirigentes en comisión eran contestatarios.

“Prorrogarse 10 años, 15 años ya es una situación de corruptela, porque el poder envicia a un hombre y lo vuelve corrupto. Evo Morales envició a dirigentes sindicales, a cambio de que lo apoyen, no se respetan los estatutos de los sindicatos. Los dirigentes ya no tienen conciencia revolucionaria. Dicen: Nosotros queremos tener dos casas y vehículos, no nos interesa el problema ideológico”, manifestó.

El exvocero presidencial Álex Contreras sostuvo que Borda y Vásquez se prorrogan desde los años 90 como dirigentes, y que incluso apoyaron la capitalización.

“Recuerdo dirigentes como Borda y Vásquez eran defensores acérrimos del gonismo cuando se dio la privatización de YPFB. Estos dirigentes no defienden a los trabajadores o una ideología política, defienden sus bolsillos. Son defensores de los gobiernos de turno; ahí está el caso de Huarachi que se prorrogó en la transición”, manifestó Contreras.

Uso de recursos

En 2014, el entonces presidente Morales entregó una sede sindical a los trabajadores petroleros de La Paz, que tuvo un costo de aproximadamente 2 millones de bolivianos. En 2015, otorgó un edificio de 18 pisos a los trabajadores de YPFB en Villamontes (Tarija), de un valor de 18,2 millones de bolivianos.

En 2012, Morales dio una sede a la COB. En 2014, el ente matriz de los trabajadores recibió un hotel. A ello se suma la entrega de sedes a las centrales de Beni, Bermejo, Tarija, Santa Cruz y Oruro, que costaron más de 22 millones de bolivianos.

El politólogo José Orlando Peralta señaló que el MAS utilizó los recursos del Estado para dar “dádivas” a los sindicatos y a sus dirigentes. Sostuvo que ello entraña un intercambio político.

“Hubo un intercambio político entre el MAS y sindicatos. Por un lado, el Gobierno les daba sedes y bienes a los sindicatos y también, mediante resoluciones, les extendió los mandatos a los dirigentes que le son afines. Por otro lado, los dirigentes hacían campaña, concentración y marchas y se muestran como militantes del partido”, complementó.

Parte y contraparte

El dirigente nacional del MAS Froilán Fulguera manifestó que los sectores sociales y la COB siempre lucharon contra los “gobiernos neoliberales”. Por lo cual, aseveró que al consolidarse con el MAS un “gobierno del pueblo”, decidieron sumarse al proceso de cambio para apoyar el desarrollo económico del país, y para que se respeten los derechos de los trabajadores.

“Las organizaciones sociales, la COB, federaciones y confederaciones están en su derecho de apoyar al proceso de cambio. Con el gobierno del hermano Evo hubo transparencia de los recursos y respeto a los derechos de los trabajadores. No veo que exista prebenda, exdirigentes históricos de la COB decían que hay que apoyar el proceso de cambio, porque es por lo que hemos luchado en los gobiernos neoliberales”, aseveró.

La diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana, criticó que el gobierno del MAS destine el dinero de los bolivianos para pagar “jugosos salarios” a dirigentes que no trabajan y sólo hacen política a favor del oficialismo. Añadió que la sigla azul usa los recursos del país como un “botín político” para comprar favores.

“Arce saca dinero del pueblo para pagar jugosos sueldos a dirigentes que no trabajan. Estos dirigentes sólo hacen política para el MAS. Borda, Vásquez, Huarachi y su séquito de holgazanes sólo levantan el puño y no trabajan, y como no saben qué es trabajar, los jugosos salarios que reciben les parecen miserables, cuando hay familias que sobreviven sólo con 2.200 bolivianos al mes”, puntualizó la legisladora de oposición.