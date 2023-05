Franco: No corresponde que haya supraestatales

La exparlamentaria Shirley Franco manifestó que los representantes supraestatales “no justifican su existencia”, porque en la región no hay organismos de representación similar al del Parlamento Europeo. Agregó que estos legisladores no tienen que sesionar y gozan de más privilegios que los diputados y senadores.

Existe nueve supraestatales, siete son del Movimiento al Socialismo (MAS), uno de Comunidad Ciudadana (CC) y otro de Creemos. Los titulares ganan 22,634 bolivianos y los suplentes 7,544 bolivianos.

“No somos parte de un cuerpo de integración como la Unión Europea y el Europarlamento que tiene carga laboral. En el caso de Bolivia somos parte de cuerpos de integración que se reúnen con muy poca frecuencia. Entonces no corresponde que haya parlamentarios supraestatales”, aseveró.

Franco detalló que los nueve supraestatales titulares y suplentes pueden fungir a la misma ve y no necesitan ser habilitados como el caso de senadores y diputados. Agregó que estos 18 representantes reciben, aparte de sus salarios, más de 500 dólares que corresponden a viáticos y gastos de representación.

“Nosotros tenemos un delegado ante la OEA y Naciones Unidas, estos supraestatales no son parte de estos organismos. Estos supraestatales son parte de organizaciones que no tiene agenda establecida. (...) No hay mucha razón de la existencia de los supraestatales, porque ni sesionan en el país ni su voto cuenta en la Asamblea”, complementó.