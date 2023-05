El dirigente político recordó que desde 2021 le pidieron al jefe de Estado, de forma insistente, que cambie a los ministros más observados, pero Arce “no obedeció”. Por eso, a estas alturas, después de cumplirse media gestión de Gobierno, la dirigencia del MAS se cansó de insistir y levanta las manos de cualquier hecho irregular que se pueda presentar en el Órgano Ejecutivo. “Como instrumento político no nos metemos y ya no vamos a seguir insistiendo en cambios, él (Luis Arce) es responsable de los actos que pueda pasar”, añadió.

“El hermano Evo nos ha recomendado a todos los dirigentes de la dirección nacional que no nos metamos en los cambios de gabinete, entonces, por esa razón es que nosotros hemos dicho, no vamos a sugerir a ningún funcionario, a ningún ministro ni viceministro para que pueda colaborar en la gestión. Es su gestión del presidente Luis Arce Catacora y su gabinete ministerial, por lo tanto, nosotros deslindamos responsabilidades de todo lo que pueda pasar dentro de los ministerios”, informó a Página Siete el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

El analista político Franklin Pareja observó la gestión del presidente Luis Arce y la de sus ministros. Afirmó que el jefe de Estado protege a un gabinete muy desprestigiado por su “ineptitud y manchado con denuncias de corrupción”.

“Hay una política de protección a los ministros porque han anulado completamente la figura de la interpelación en la Asamblea Legislativa, que es el espacio fiscalizador. Lamentablemente hoy por hoy está muy desprestigiado el gabinete, no solamente por su ineptitud, sino también porque están lastrados por denuncias de corrupción”, dijo Pareja a Página Siete.

Si Arce no cambia a los ministros observados, quien asume el costo político es directamente el mandatario, agregó Pareja. “Si el Presidente no cambia ministros con sentido de oportunidad, todo el desprestigio y falta de gestión la asume el Presidente y no el ministro. Es inexplicable como no cambia colaboradores. Nada tiene que ver esto con hacerle concesiones al señor Evo Morales”, puntualizó.

Para el analista, por lo menos el 80% de los colaboradores de Luis Arce deberían ser cambiados porque, además de las denuncias de corrupción, la población no percibe el trabajo que ellos hacen y no se reportan beneficios al país.

Después de cumplir la mitad de su gestión, Arce enfrenta una ola de críticas de la población por las denuncias de corrupción e irregularidades de varios de sus ministros.

Entre los últimos casos están las observaciones contra los ministros de la Presidencia, María Nela Prada, y de Gobierno, Eduardo del Castillo, luego de conocerse la entrega de autos comisados por la Aduana, pero que eran vehículos robados de Chile. El último caso es el del exministro Juan Santos Cruz, acusado de cobrar millonarias coimas desde su despacho.