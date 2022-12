Suman pedidos para enjuiciar a Evo y ven que Gobierno disimula el fracaso

“Aquí hay un incumplimiento de deberes y la justicia tiene que actuar con Evo Morales, porque estas cosas no se deben tolerar, no se deben permitir. Esa persona más se dedicó a hacer política, pero en la parte jurídica sus abogados no se han armado.”, sostuvo.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, escribió: “estas dos derrotas en La Haya son el legado de la politiquería irresponsable y violenta que sembró Morales y que el pueblo no debe olvidar. Tendría que abrirse un juicio de responsabilidades por semejante daño que le hizo al país”.

El diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas manifestó que el expresidente “traicionó a la patria” e incumplió con la Ley 320, que declara a las aguas del Silala como “recurso estratégico”. Su colega Iván Canaviri adelantó: “iniciaremos procesos no solo a Evo Morales, sino a todo su gabinete incluyendo a Luis Arce por daños económicos al Estado y traición a la patria”.

El jefe de bancada en Senado de Creemos, Henry Montero, recordó que en 2016 Morales prometió demostrar en la CIJ que el Silala no era un río internacional, y que Chile nos “robaba agua”. Añadió que debe presentarse procesos contra el exmandatario y su gabinete.

“En consecuencia, Morales y su gabinete, entre ellos David Choquehuanca y otros, deben comparecer sobre la derrota en política exterior, la pérdida de la demanda en La Haya sobre el río Silala, además de la salida al mar, en 2018. Las demandas en La Haya fue por cálculo político para perpetuarse en el poder”, remarcó.

El canciller Rogelio Mayta dijo que la CIJ dictó que Bolivia tiene soberanía sobre las canales artificiales y que puede desmantelarlos. Según el titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Emerson Calderón, el tema de una compensación no está descartado.