Suman voces que piden anular el juicio a Añez por caso Golpe II

Después de que Diego García-Sayán, relator especial de la ONU, indicara que la expresidenta Jeanine Añez tiene derecho a juicio de responsabilidades, suman las voces que piden que se anule el juicio y la sentencia en contra de la exmandataria por el caso Golpe II.

El viernes, Añez fue condenada, en un juicio ordinario, a 10 años de cárcel. El martes, García-Sayán, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, tuiteó que quienes hayan ejercido la presidencia tienen derecho a juicio de responsabilidades, al margen de cómo surgió su mandato.

El representante de la ONU agregó que la justicia tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación o revisión.

“Se debe anular la sentencia y el juicio por una serie de vulneraciones. Primero, que no es un juez natural, como dice la Constitución. Segundo, que Evo Morales ha confesado que el juicio ha nacido de una decisión política, no es una decisión judicial. Entonces, al no ser una decisión judicial o del Ministerio Público, es un juicio contaminado”, declaró a Página Siete Manuel Morales, ejecutivo del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

El representante sostuvo que debido a aquellos elementos, la acción judicial está desacreditada, puesto que le quitan legalidad y legitimidad al caso.

Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, manifestó que “urge anulación del juicio” contra la expresidenta Añez y, además, indicó que se requiere un proceso a los “jueces serviles”.

“Contundente respuesta de la ONU. Ante la confesión de Morales de que la sentencia contra Añez fue un plan delictivo del MAS, el relator García Sayán confirma que corresponde un juicio de responsabilidades y no un proceso ilegal”, tuiteó el expresidente Mesa.

El diputado Carlos Alarcón, jefe de bancada de CC, manifestó que queda en evidencia que “este fraude procesal debería, por lo menos, haber sido un juicio de responsabilidades y no un proceso ordinario, por lo cual tiene un vicio de nulidad absoluto”.

El senador Henry Montero, de Creemos, emplazó a las autoridades pertinentes a anular la sentencia emitida contra Añez. “Emplazamos al fiscal general y al Órgano Judicial anular la sentencia dictada en contra de la expresidente Añez, dejen de lado su servilismo político al régimen masista si les queda algo de dignidad”, indicó.

Centa Rek, también senadora de Creemos, citó a García-Sayán y manifestó que no corresponde un juicio ordinario, sino un caso de corte.

“(García-Sayán) sugiere que al momento de apelar este fallo las instancias superiores tienen toda la posibilidad de enmendar todos los delitos cometidos, la injerencia cometida... Es una sugerencia muy clara de que la vía que se ha seguido no es la correcta y se debería enmendar, y enmendar significa incluso volver al vicio más antiguo, que es el hecho que no corresponde este juicio, (se debe) anular el juicio y llevarlo por la vía del juicio de responsabilidades a la exmandataria Jeanine Añez”, aseguró la legisladora.

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Ricardo Centellas, afirmó que en 2019 hubo fraude, no golpe, y que se requiere una “reestructuración total” de la administración de justicia para que sea imparcial e independiente.

“Yo creo que es una muestra de que en la administración de justicia siempre se pueden manipular las cosas, pero la historia no se cambia, los hechos se han dado y creo que todo el mundo conoce que en 2019 no hubo golpe, hubo fraude. Entonces, pruebas hay suficientes, demasiadas”, manifestó.

El expresidente Evo Morales criticó a García-Sayán por su pronunciamiento. “Es una paradoja que el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU presione y trate de someter a la justicia para favorecer a responsables de un golpe de Estado que causó muertes, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de Derechos Humanos”, manifestó.

El exmandatario agregó que “un verdadero relator especial sobre la independencia de magistrados no puede convertirse en protector de los enemigos históricos del pueblo que masacraron a nuestros hermanos indígenas”.