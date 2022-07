Suplentes decidirán la suerte de los vocales titulares del TSE

Bajo presión del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), vocales suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidirán si dan curso o rechazan los procesos disciplinarios en contra de los vocales electorales titulares.

Hasta la fecha se conoce de que fueron interpuestas dos denuncias en contra de los miembros de la sala plena del TSE.

El primer recurso fue presentado por el senador Hermo Pérez y el diputado Pacífico Choque, ambos del MAS, en contra de los vocales Óscar Hassenteufel, Nancy Gutiérrez, Daniel Atahuachi y Francisco Vargas porque presuntamente incumplieron con su labor al no quitarle su curul al legislador oficialista Rolando Cuéllar, quien es acusado de transfugio.

La segunda denuncia la ingresó el ciudadano Fernando Torrico Negrete, que es por el mismo caso, pero en este caso se incluye a la vocal Dina Chuquimia, que fue designada por el presidente Luis Arce y se excluye a Hassenteufel.

El 30 de marzo, el MAS presentó un recurso ante el TSE en contra de Cuéllar, luego de expulsarlo, para quitarle su curul como parlamentario. El legislador recurrió al Tribunal Constitucional y el 19 de mayo esa instancia determinó que el proceso en el Órgano Electoral quede paralizado hasta que emita una decisión final.

Por este hecho, el MAS presiona a los vocales del TSE. Ante las denuncias, una fuente de la entidad electoral informó a Página Siete que Hassenteufel convocó a los vocales suplentes para que traten los procesos disciplinarios que involucran a “toda la sala plena”.

“Este tipo de denuncias son muy atípicas, por lo general se hacen las denuncias cuando comete la falta un vocal, pero no se denuncia a toda la sala plena”, detalló la fuente.

Los suplentes en los próximos días abordarán el tema y decidirán si las quejas son aceptadas o rechazadas.

En caso de que las denuncias sean admitidas, el TSE quedará paralizado en sus funciones hasta que los suplentes tomen una determinación final, que en el caso más extremo derivaría en una suspensión definitiva de los vocales titulares, lo cual puede poner en crisis a la institución.

Si los recursos son rechazados en primera instancia, el Órgano Electoral continuará con sus funciones de manera normal.

Gutiérrez indicó que lamentablemente este tipo de presiones evita que cumplan con sus labores. Añadió que como autoridades electorales están sujetas a la Constitución, leyes y disposiciones, y recordó que en caso del diputado Cuéllar hay una disposición judicial que paralizó el tratamiento de su proceso.

“Uno tiene que apegarse a la ley y a los pasos procesales, eso es lo que algunas personas y organizaciones políticas no entienden. Respetamos sus puntos de vista, pero estas acciones (recursos en contra de vocales) no nos dejan trabajar, es una presión que tenemos cuando no se obedece gusto y caprichos de ningún lado”, sostuvo la vocal

La autoridad electoral afirmó que junto a sus colegas continuarán con su labor y que este tipo de presión no hará que ellos dimitan. Aseveró que continuarán con la línea institucional para mostrarle a la población que trabajan de manera transparente y conforme a lo establecido en las normas.

Acción mediática

El politólogo Manfredo Bravo manifestó que la presión a los vocales del TSE responde, por parte de la facción evista del MAS, a una acción mediática. Explicó que al existir una disposición del TCP que paraliza el tratamiento del proceso de Cuéllar, las autoridades solo obedecen esa decisión.

En ese sentido, Bravo dijo que las denuncias en contra de los vocales carecen de fundamentos y los suplentes difícilmente podrían aceptar acciones que carecen de argumentos.

“Si existe la disposición constitucional que paraliza la denuncia contra Cuéllar, no hay justificación legal para que demanden la suspensión de los vocales electorales. Ellos solo cumplen con esa disposición. Esa disposición electoral involucra a todo el Órgano Electoral y hasta que no haya una determinación constitucional final, ni los suplentes pueden tratar ese recurso (contra el parlamentario)”, afirmó.

El pedido para que Cuéllar pierda su curul está relacionado a las pugnas internas del partido de gobierno.

El parlamentario es uno de los más críticos al liderazgo de Evo Morales, por lo cual la directiva nacional determinó su expulsión.