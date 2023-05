“La audiencia no se ha podido llevar a cabo, porque ha existido un conflicto entre estas representaciones, el grupo que estaba hoy no habría tenido la representatividad de ser víctimas de Sacaba sino que respondía, por lo que nos hemos enterado, a otros intereses, suponemos partidarios, en todo caso del Movimiento al Socialismo”, informó el abogado de Añez, Luis Guillén.

La propia Añez denunció en sus redes sociales que el MAS articuló una movilización hasta el penal de Miraflores (La Paz), donde ella está detenida. Aproximadamente desde las 8:00 de la mañana un grupo de personas se concentró en dicha cárcel.

“El Sepdavi no tenía la representación de un grupo tampoco. Otro grupo de las víctimas que no habían seguido los procedimientos adecuados para constituirse o para hacerse llamar víctimas y para obtener esta representación gratuita, un enredo total (...). Ni siquiera se ponían de acuerdo quiénes eran las víctimas, ante eso no era posible continuar con la audiencia hoy y entonces se ha suspendido la misma y se ha reprogramado en fecha 26 de junio”, agregó Guillen a la explicación.

El 18 de abril se dio a conocer que la Fiscalía de Cochabamba emitió una imputación formal contra la expresidenta por el caso Sacaba por los presuntos delitos de genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, entre otros.

Según la comisión de fiscales, en noviembre de 2019 se “consolidó” una estructura de “poder organizado”, que estaba orientado a ejercer una “represión violenta”.