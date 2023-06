La exministra de Transparencia Nardi Suxo respondió al ministro de Justicia, Iván Lima, quien en pasados días atribuyó al expresidente Evo Morales y a Suxo el haber tomado una decisión “equivocada” en materia jurídica en el procesamiento al actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

“Escuché al ministro Lima, y me quedé sorprendida por el desconocimiento de Derecho del que hizo gala, por lo que me veo obligada a hacer algunas observaciones a su razonamiento jurídico. El Órgano Ejecutivo tiene dentro de sus atribuciones el planteamiento de Políticas Públicas. Las competencias de un o una ministra en un Estado de Derecho no son investigar ni procesar penalmente a nadie, pero sí poner en conocimiento del Ministerio Publico un hecho considerado ilícito”, señaló Suxo en un hilo de Twitter, citado por Erbol.

La polémica surge después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anulara 12 procesos penales contra Reyes Villa, por hechos registrados cuando era Prefecto, bajo el argumento de que por su cargo correspondía juicio de responsabilidades, el cual requiere aprobación legislativa.