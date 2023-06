“Este incremento es un insulto a la población, cuando la población sufre el aumento de los precios de los productos y que ahora tengan que aumentarse no me parece una buena señal para la población”, señaló Quispe.

“No se puede justificar el sueldo, los diputados y senadores trabajan en promedio dos veces a la semana, eso es 8 veces al mes. No se justifican sus sueldos. Tienen los pasajes pagados, se les da crédito, se les da celulares y laptops, no justifica el incremento salarial. Ganan 22.000 bolivianos los titulares y 7.000 bolivianos los suplentes, yo creo que el incremento no acompaña la realidad del país”, agregó.

Asimismo, el exlegislador indicó que la medida debería dejarse sin efecto, tomando en cuenta la situación que pasa el país.

“Yo creo que este incremento no condice con el momento que pasa el país, deberían dejarlo sin efecto porque hay gente que gana el básico, gente que no tiene trabajo, hay una crisis. El huevo costaba 20 centavos y ahora está a más de 1 boliviano, el pan ha subido, entre otras cosas, realmente, la gente de a pie esta sufriendo la crisis”, acotó.