TED saca a Camacho de testera y cabildo abordará ocho puntos

El gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho confirmó ayer que asistirá al cabildo de mañana “como un ciudadano más”, porque el Tribunal Electoral Departamental (TED), que enviará veedores al evento, pidió a los organizadores que el exlíder cívico no suba a la testera.

“Como tomaron la decisión, tanto la (universidad) Gabriel, como el comité de pedir la participación de la corte departamental electoral, para que sea la veedora del cabildo, obviamente les exigieron de que yo no podía subir videos ni podía participar de la testera, pero eso no importa porque yo voy a ir como un ciudadano más”, manifestó Camacho.

El Gobernador dijo que lo importante es que desde el cabildo se emita un mensaje claro y que “las medidas sean contundentes” para que Santa Cruz se vuelva a hacer respetar.

“Aquí no hay mezquindades. Yo no me puedo enojar porque el presidente del comité me pida, por pedido de la corte (TED), absolutamente. Yo no voy a perjudicar nunca a Santa Cruz y si ése es el pedido, lo voy a acatar”, agregó Camacho.

El 14 de septiembre, la Asamblea de la Cruceñidad, máximo ente deliberativo del Comité Pro Santa Cruz, convocó al cabildo departamental de mañana por el tema censo. El TED dio luz verde para desplegar veedores para esa actividad.

Desde el Comité Pro Santa Cruz indicaron que están a la espera de la lista de veedores que el TED enviará al cabildo. “Ellos tendrán que emitir una resolución, en la que al Gobierno obligue a que nos escuche y nos sentemos”, indicó Stello Cochamanidis, segundo vicepresidente de ese comité.

Cívicos y representantes de otras instituciones de Santa Cruz, que rechazan que el censo se realice en 2024, exigen que ese gran operativo estadístico se efectúe en 2023.

“El cabildo se lo convoca porque el Gobierno sin ningún criterio técnico posterga el censo para el 2024. Si es que el día de mañana (jueves), el día de hoy (miércoles), el Gobierno dice el censo sí se hace el 2023, obviamente que no tendría ninguna razón de ser el cabildo”, indicó Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Además de la exigencia de que el censo se realice en 2023, hay al menos otros siete temas que serán tratados en el cabildo.

En ese marco, se abordarán los temas de la abrogación de la Ley de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional, la reforma judicial, el freno a los avasallamientos, la protección de áreas protegidas, el pacto fiscal, la elaboración de un nuevo padrón electoral, y el asumir acciones enmarcadas en el orden constitucional, según el documento que difundió Unitel.

Rolando Borda, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental, sugirió que el cabildo pida la renuncia al gobernador Camacho, porque, según su lectura, “le está haciendo muchísimo daño” a ese departamento oriental.

“Yo creo que las instituciones se van dando cuenta que tenemos un gobernador fantasma. Tenemos un gobernador que le está haciendo muchísimo daño a Santa Cruz y que sería ideal que esa instancia del cabildo, si no le van a dar la palabra, ya no le van a tomar en cuenta, que le pidan su renuncia de una vez”, dijo.

El senador Luis Flores, del MAS, dijo que en este momento se estarían repartiendo recursos para que el cabildo sea un éxito. Agregó que Bolivia es una sola y no es sólo Santa Cruz.

“Se sabe, se conoce que están movilizando muchos recursos para tratar de que sea un éxito. Ya conocemos cómo actúan (...). Tengan la plena seguridad que en este momento están repartiendo recursos para que traten que su cabildo sea por lo menos con una buena cantidad de personas”, aseguró el legislador.