“La Iglesia día ante (del 11 de noviembre) había convocado solo a una de las partes y había participado de un llamado telefónico, pusieron en altavoz al monseñor (Eugenio) Scarpellini, en el teléfono de Ricardo Paz, y le habría propuesto ser presidenta (a Añez), ella había aceptado ser presidenta”, dijo en entrevista en radio Fides.

La exautoridad manifestó que ninguno de los asesores eran parlamentarios y no tenían ni legitimidad para asumir determinaciones. “Ricardo Paz no era parlamentario ni nada, Jerjes Justiniano no era parlamentario ni nada, el entonces rector de la universidad (Waldo Albarracín) no era parlamentario ni político y todo ellos deciden quién va ser presidenta”, añadió.

Morales indicó que no se cuestiona el rol que asumió la Iglesia entre los días 11 y 12 de noviembre, cuando fueron convocados a las reuniones representantes del MAS, pero sí el papel que desempeñaron horas después de la renuncia del exmandatario.