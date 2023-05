Teresa Morales fue ministra de Desarrollo Productivo en el gobierno de Evo Morales y en su última etapa fue directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Ahora se ha erigido, junto al también exministro Carlos Romero, en la principal denunciante de presuntos hechos de corrupción en el gobierno de Luis Arce.

En esta entrevista con Página Siete explica los alcances de su denuncia en el caso YPFB, se declara decepcionada de su amigo Luis, refiriéndose al Presidente, y reconoce que el evismo perdió el poder el 2019 y que las pititas ganaron la batalla en favor del actual gobierno.

Usted hace una serie de denuncias en contra del gobierno de Arce, ¿ha pasado a ser parte de la oposición o cuál es su posición política?

Mi posición política como militante del MAS ha sido y será siempre denunciar todo acto de corrupción. Y, como parte del MAS, soy totalmente leal y siempre lo seré, al liderazgo de quien ha iniciado el proceso de cambio, que es el expresidente Evo Morales. En mi calidad de ciudadana, que no formo parte del actual gobierno, he conocido actos de corrupción de sobreprecios en YPFB y he hecho las denuncias acompañando a Carlos Romero.

Presentaron la denuncia a la Fiscalía, ¿en qué está ahora?

Sí, finalmente la presentamos a Fiscalía, aunque de inicio no lo hicimos debido a que no confiamos, ni Carlos ni yo, en la justicia boliviana y justamente acaban de dar nueva cuenta de su de su falta de ética e integridad personal y jurídica cerrando el caso ABC. El señor Lanchipa ha sido electo en la época del gobierno de Evo, luego ha entrado Añez y le hacía caso a Murillo, entra Luis Arce y le hace caso a Iván Lima. En la primera denuncia presentada en marzo por Carlos Romero, planteaba que había sobreprecios en la importación de gasolina y diésel y una sobreimportación. Yo, como economista, encontré que efectivamente había una cantidad inmensa de sobreimportación de diésel y gasolina. Eran 1,5 millones de litros, equivalentes a 1.666 millones de dólares que se ha importado innecesariamente. Todo economista sabe que los problemas de las divisas de las reservas internacionales de Bolivia del Banco Central han comenzado porque nos salió muy cara la importación de combustibles.

¿Entonces es un caso de falta de control en la venta, más que de corrupción?

El propio presidente de YPFB dijo a inicios del 2022 que el 20% de las importaciones estaban yendo al contrabando, entonces ellos eran conscientes de eso y lo hicieron deliberadamente. Pero, por qué lo hacían, ahí viene la segunda parte. Armin Dorgathen dice que mis datos están mal porque el INE se equivoca. Más allá de la respuesta absurda e impertinente, cuando uno investiga bien, encuentra que YPFB no es la única empresa que importa diésel, sino también dos empresas privadas de minería, San Cristóbal y Manquiri, aunque esta última es irrelevante. Me consigo la base de datos de la Aduana, de cada importación con el DUI (póliza) y resulta que en YPFB hay un sobreprecio de 20 a 25% respecto a lo que paga San Cristóbal a su importadora, haciendo una suma de más de 700 millones de dólares en 15 meses.

¿Es un promedio el que usted ha sacado? Porque el precio varía en función al mercado.

Ellos han sacado un precio promedio anual para contradecirme y eso es una grosería. Usted, que no es especialista, sabe que los precios varían. Yo he sacado quincenal y mensual y he comparado precios. Además, en su comunicado reconocen tener el segundo mejor precio, pero, entre tres y sólo después de San Cristóbal. Con la base de datos de la Aduana es como encontrar a alguien in fraganti, o sea, robándose las cosas.

¿Y dónde han ido esos 700 millones de dólares?

Esos 700 millones de dólares es el sobreprecio que le ha pagado YPFB a Trafigura. Esa empresa ha sido acusada y echada de otros países por pagar sobornos. Esa misma Trafigura tendría que concursar en Bolivia, pero no le dejan concursar porque han eliminado las licitaciones con resolución de directorio de YPFB, y le compran millones y millones de forma directa.

¿Y hay muchas empresas y opciones para contratar?

Hay muchos traders que hacen lo mismo. San Cristóbal utiliza a Copec, que le vende a un precio mucho más barato.

Usted dice que no confían en el fiscal Lanchipa, entonces ¿para qué presentan la denuncia?

Porque es el único lugar donde se tiene que verificar, no hay otra opción. La justicia nacional es un paso necesario para después ir al nivel internacional.

¿En el gobierno de Evo a quién respondía Lanchipa?

Lo nombraron en el gobierno de Evo Morales y él estaba trabajando en ese marco. Luego, con el golpe de Estado, el señor Lanchipa, en vez de defender el Estado de Derecho, de hoy a mañana, se puso a las órdenes de Murillo.

¿No tiene responsabilidad el gobierno de Evo, del que usted fue parte, de que la justicia esté manipulada y cooptada?

La justicia siempre ha estado mal, hace décadas. Eso creo que tiene que resolverse de una manera estructural.

¿Diría que Lanchipa en el gobierno de Evo Morales también respondió al poder?

No, estaba bien electo por el sistema de calificación de méritos.

¿O sea él era idóneo en el gobierno de Evo y es obsecuente en el gobierno de Arce?

No digo que fuera idóneo. Tenía defectos. Yo, como era directora de la UIF, lo veía lento y me quejé varias veces al presidente Evo Morales, pero el propio Evo no lo podía cambiar, no estaba nombrado a dedo por él.

Usted se queja de que no haya licitaciones en YPFB, pero las contrataciones directas se implementaron con Evo Morales. ¿No cree que fue un error?

No, no fue un error. En algunos casos, el sistema de licitaciones resultaba demasiado pesado y largo y por decreto se ha facilitado en algunos casos especiales. Pero ése no era un hábito y se hacía cuando la licitación no salía una o dos veces, cuando ya la obra se había atrasado. En la ABC, por ejemplo, también había un concurso, pero se empeñaron en que esta empresa termine. En el caso de YPFB, sin embargo, no hay concursos y se invita siempre a la misma.

A propósito del caso ABC, ¿qué señal se da con su cierre?

Desastrosa, desastrosa, desastrosa. El ministro de Justicia es el primero que no respeta la ley y exige que revelen la identidad del testigo protegido. Lo persigue y finalmente el hombre muere luego de denunciar que en un hotel de Sucre le cambian páginas a la carpeta de licitación, finalmente el ministro Lima dice murió el testigo protegido y nadie sabe cómo se enteró. Es macabro. Y aparece un dinero en efectivo en la cocina de una casa en Chuquisaca. Y todavía dice que el caso se tiene que cerrar porque ya murió el testigo protegido y la plata apareció en Chuquisaca y que tenemos que quedarnos tranquilos.

Ustedes se erigen como los paladines de la lucha contra la corrupción. ¿En el gobierno de Evo no hubo corrupción?

Por supuesto que sí, en el de Evo y en los de antes también hubo corrupción. Seguramente no ha sido perfecta nuestra persecución y en algunos casos habrá sido negligente. Pero, yo diría que el sello del gobierno de Luis Arce en los dos primeros años y medio de su gestión es la corrupción y el distanciamiento total y la separación del modelo que se aplicó en los 14 años.