El expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en un artículo, habla sobre los líderes que miran al futuro y no me menciona al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, actualmente preso en el penal de Chonchocoro. En un artículo de prensa, el cívico, además, asegura que “todo radicalismo es malo”.

“Ellos pueden asumir el desafío de consumar la unidad, aglutinar una oposición inteligente y no hormonal, para eliminar los radicalismos y devolver la esperanza a Bolivia de que se puede derrotar al MAS en 2025”, señala la columna de opinión.

En el artículo “El radicalismo es el reto a superar para lograr la unidad”, Calvo señala que la población exige a la oposición una candidatura única, alejada de los radicalismos que prefieren “entregar el país al masismo” antes que ceder espacios a otras opciones políticas que las propias.

Calvo, además, asegura que el radicalismo no construye unidad. “El radicalismo no construye unidad, sí muros; no genera alianzas, atrae vividores; no protege principios, sólo intereses”, agregó.