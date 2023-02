El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, rechazó la petición de amnistía para los procesados por los hechos de 2019 y advirtió que el Gobierno no aceptará “chantajes” de “pseudo dirigentillos”.

“El Gobierno no va a aceptar ningún chantaje que busque la impunidad de los sometidos a procesos judiciales por el tema del 2019. Y como el señor (Rómulo) Calvo está amenazando, dándonos plazos queremos decir muy claramente que no aceptamos plazos de ningún pseudo dirigentillo, de salida, con más de 35 procesos, no lo aceptamos”, aseveró Torrico.

El presidente saliente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó la tarde de hoy que se buscará hacer respetar el pedido del Cabildo Nacional del 25 de enero, realizado en nueve ciudades capitales de departamento.