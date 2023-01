El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, rechazó las acusaciones vertidas por el exministro de Gobierno, Carlos Romero, quien denunció supuestos negociados entre magistrados y el Gobierno para proteger al narcotráfico.

“Si tú sabes un delito y no lo denuncias, como dice la ley, incurres en complicidad o encubrimiento. Si yo sé de un delito tuyo, te tengo que denunciar, eso dice la ley (...). Entonces hay que ir a la Fiscalía, no hay que hacer show en los medios, hay que ir a la Fiscalía, presentar las pruebas y acusar. Eso es lo que tiene que hacer un ciudadano normal. No es salir a los medios, tirar basura y dar un paso al costado”, aseveró el viceministro.

Hoy, en conferencia de prensa, el exministro Romero presentó un audio de supuestos magistrados del Consejo de la Magistratura que negocian cargos con el Gobierno, con el fin de proteger al narcotráfico. Incluso atribuyó que los hechos denunciados públicamente no hayan tenido ningún avance porque de por medio está el “soborno” a las autoridades judiciales.