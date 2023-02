El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, sugirió al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, “medir su lengua y su cerebro”, y remarcó que las declaraciones que hace el mencionado legislador no representan al partido azul.

“Creo que Cuéllar tiene que medir primero su lengua y después su cerebro, las dos cosas, porque no se gana nada; no ganas políticamente insultando, denigrando, sobre todo al presidente del MAS (Evo Morales). No ganas nada, eso es lo que hay que ver, es una exageración”, dijo Torrico.

En ese sentido, manifestó que las declaraciones del diputado del ala renovadora no deben ser tomadas como “declaraciones del MAS”.