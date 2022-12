La respuesta surge después de que Quintana, en un taller de liderazgo en el Trópico de Cochabamba, arremetió contra el gobierno de Luis Arce y les dijo que no tienen la menor idea de las consecuencias que tiene atacar al expresidente Evo Morales. Advirtió que el gobierno tiene aún tiempo para reflexionar y bajar las armas.

Torrico dijo que ya hubo este tipo de acusaciones antes que rayan en otros niveles, por ejemplo, recordó que se los denunció de haber tumbado un cerro en el Trópico de Cochabamba para que la gente no llegue hasta Sacaba. Dijo que esas denuncias son falsas.

Para la autoridad, el MAS es tan grande y no tiene enemigos en la derecha, porque ya murió, entonces hay peleas internas que en algún momento se arreglarán.

“El MAS esta compacto en realidad, tenemos un líder que es el presidente Morales, presidente del MAS, tenemos nuestra estructura nacional, tenemos nuestras distritales, regionales, estamos compactos”, manifestó.

Torrico destacó también que Quintana retorne a la arena política. “Le he escuchado a Juan Ramón decir que volvía a la política, bien, felicidades, yo no creo que se haya ido nunca de la política, tal vez no ha estado muy mediático, pero los que hacemos política vivimos de eso pues, de a hacer política”, refirió.