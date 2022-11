Traban ley del censo 2023 en la ALP y hay desacuerdo en el MAS

Tras un debate, el titular de la Cámara alta, Andrónico Rodríguez, llamó a votación para que se apruebe o rechace la moción. No obstante, solo apoyaron 13 senadores de 18 que se necesitaban para dar luz verde al tratamiento. “Queda rechazada la solicitud de modificación del orden del día”, dijo Rodríguez.

El proyecto de ley de censo 2023, que unificaron autoridades de Santa Cruz, fue trabado ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), dado que sus impulsores no lograron que se trate con prioridad. El ala renovadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) respalda la aprobación de una ley, pero con la fecha de 2024. En tanto, los evistas rechaza cualquier iniciativa de ese tipo.

“(Estos diputados del MAS) deberían trabajar en una denuncia penal para que (Luis Fernando) Camacho, (Rómulo) Calvo y (Vicente) Cuéllar vayan a la cárcel. (...) Desde mi percepción, no corresponde este proyecto de ley, hay un decreto supremo que emana de una autoridad competente que es el presidente (Luis Arce)”, sostuvo.

La solicitud no fue aceptada por el presidente de esta instancia camaral, Jerges Mercado, quien citó el artículo 121 de la normativa citada. “Ninguna ley puede ser tratada sin pasar por la comisión correspondiente, nosotros hemos prometido ser respetuosos de las normas y por lo tanto tiene que pasar por la comisión”, argumentó.

Tras los debates, el titular del Cámara baja hizo dar lectura a la presentación de proyectos de ley y remitió las propuestas de normas sobre el censo a las comisiones de Constitución y Planificación.

Al legislativo fueron remitidos al menos tres proyectos de ley sobre el censo, uno de Comunidad Ciudadana, otro de la representación de Santa Cruz y un tercero del MAS. Los documentos coinciden en que la redistribución de escaños parlamentarios debe realizarse antes para las elecciones del 2025.

Susceptibilidad

El jefe de bancada de Creemos en el Senado, Henry Montero, manifestó que existe la susceptibilidad de que el proyecto de ley del censo que ingresó por Diputados sea trabado en la Cámara alta, porque “tanto arcistas como evistas se unieron” parar rechazar su tratamiento con prioridad.

“La bancada de Arce y de Evo Morales se ha unido, no hemos visto división en la Cámara de Senadores. Arcistas y evistas no han levantado la mano para la modificación del orden del día, el voto corporativo del MAS le ha dicho no al proyecto de ley del censo”, aseveró el asambleísta de oposición.