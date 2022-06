Tras arremetida de Evo, en Pelechuco piden a Choquehuanca que no deje de formar líderes

Luego de que el ampliado del MAS resolvió la anterior semana atrincherarse en defensa del expresidente Evo Morales y pedir al vicepresidente David Choquehuanca que no use su despacho para fraccionar a ese partido, los pobladores del Ayllu y Marka Agua Blanca, del municipio de Pelechuco, en La Paz, sostuvieron este lunes una reunión con el segundo mandatario, a quien le pidieron que no deje de formar líderes.

“El vicepresidente es nuestro representante de los pueblos originarios, le pedimos que siga formando líderes. Hoy nosotros, gracias a nuestra organización matriz Conamaq, tenemos formación de líderes de los ayllus, markas y suyus. Vamos apoyar siempre a nuestro hermano David Choquehuanca y a nuestro presidente Luis Arce”, manifestó el irpir mallku sullka marka Agua Blanca Hilarion Kama Mamani, citado en un boletín de prensa institucional.

Agregó que Pelechuco cuenta con escasos recursos para el desarrollo de proyectos y que por eso recurren a las autoridades nacionales.

La reunión se realizó en instalaciones de la Vicepresidencia, en La Paz, donde los pobladores le entregaron a Choquehuanca dos proyectos referidos a infraestructura vial y deportes.