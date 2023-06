La cita fue en Achica Arriba, una pequeña comunidad del municipio de Viacha, a 41 Kms de El Alto, lejos de las masivas organizaciones en la urbe alteña. El diputado Mamani atribuyó a la “guerra sucia interna” que habría generado desinformación y justificó la ausencia de Morales en la necesidad de cuidar la “integridad física y de salud”, del exmandatario.

No obstante, la senadora Virginia Velasco, del ala arcista, señaló este lunes que en La Paz y El Alto “se han cansado de Evo Morales y su círculo que tienen intereses personales. El ampliado en Achica Arriba era de desestabilización fue un ampliado para dar golpe de Estado a nuestro Presidente, no ha sido del MAS, porque no estuvieron ni el Presidente ni el Vicepresidente y eso significa que ya no tienen convocatoria”, precisó Velasco, que representa a El Alto.