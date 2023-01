Tras sufrir dos descompensaciones en el penal de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, responsabilizó al presidente Luis Arce, sobre su salud y vida. La familia denuncia una atención médica deficiente a la autoridad que padece una enfermedad autoinmune.

“... Cada día que pasa estoy más fuerte que nunca, a pesar de mi enfermedad, la que sólo Dios sabe el propósito que tiene conmigo. Pero de lo que estoy seguro es que en ningún momento será motivo o excusa para vender o negociar mis principios... Lo que sí dejo claro es que ya sea por mi enfermedad o cualquier otro motivo que cause mi muerte, ésta tendrá nombre y apellido: Luis Arce Catacora...”, sentenció Camacho desde su encierro, a través de una carta.

En la misiva que hizo pública por sus redes sociales agradeció el apoyo recibido desde su “secuestro”. Afirmó que continúa firme en la lucha por una nueva Bolivia con democracia, libertad y, sobre todo, federal.

Sobre su salud, su familia denunció que, pese a las recomendaciones médicas, la dirección de Régimen Penitenciario no da las condiciones necesarias para la aplicación del tratamiento que la autoridad recibe cada 21 días, para controlar la enfermedad autoinmune que padece.

“Él (Camacho) usa varios medicamentos, pero requiere uno en especial que se llama (...), este medicamento debe ser administrado de forma controlada, por lo que se recomienda que se lo haga en ambiente hospitalario o en uno controlado. Se está viendo la mejor opción y medidas para que reciba el medicamento. Por el momento se encuentra estable”, manifestó el especialista Ariel Ramírez.

Ramírez es parte del equipo del Colegio Médico que, la tarde del sábado, ingresó al penal de Chonchocoro para verificar el estado de salud del Gobernador de Santa Cruz. El fármaco, según explicó el especialista, requiere ser administrado en un ambiente hospitalario o en uno controlado, recomendaciones que fueron hechas ante las autoridades del penal. Sin embargo, ninguna de las dos condiciones ha sido facilitada.

“Llegamos a un acuerdo con Régimen Penitenciario, se comprometieron a adecuar un espacio para la manipulación del medicamento. A las 9:00 horas debía iniciar el tratamiento, pero seguimos esperando. El lugar no está en condiciones. No sabemos cuánto tiempo más se demorará”, señaló a la prensa la prima del Gobernador, Natalia Ibáñez.

Cristofer Balcázar, abogado de la autoridad, señaló que ingresó al ambiente en el que se pretende aplicar el tratamiento para evitar acudir a un centro médico. Pudo verificar que se quiere improvisar.

“El lugar no es estéril, no tiene un baño, necesario para el tratamiento. Se quiere habilitar la posta, pero el especialista rechazó aplicar el tratamiento en esas condiciones”, explicó.

Tanto Balcázar como Ibáñez rechazaron el comunicado emitido por la dirección de Régimen Penitenciario sobre la salud de Camacho. Dijeron que no refleja las recomendaciones médicas y lo acordado en la junta médica realizada el sábado.

“Estamos ingratamente sorprendidos, porque el comunicado no refleja lo que se habló. Los médicos recomendaron que por lo delicado del medicamento se lo debe administrar en un centro médico. Advirtieron que el síndrome que tiene es delicado y no está evacuando hace varios días. Régimen, ante los médicos, se comprometió a habilitar un lugar especial y por la desesperación aceptamos, pero hasta ahora no existe”, indicó Ibáñez.

Dicho comunicado, aunque acepta que para el seguimiento del tratamiento se debe contar con un médico y una enfermera las 24 horas del día, niega la salida del interno a un centro de salud. No menciona ninguna de las recomendaciones hechas.

“Los profesionales galenos concordaron que el privado de libertad se encuentra estable de salud, por lo que no necesita recibir tratamiento especializado en un centro de salud externo. Se informó a la familia y defensa sobre los resultados y estuvieron de acuerdo”, dice.

Aunque la autoridad por el momento se encuentra estable, por su aprehensión ya lleva seis días de retraso en la aplicación del tratamiento. Esta situación ocasionó que el sábado sufriera dos descompensaciones, motivo por el cual una junta médica debió ajustar sus medicamentos.