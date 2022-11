Tras la violencia en Santa Cruz, Gobierno afirma que Gobernación y comité “sacaron a su gente para sembrar terror”

“El escenario que está buscando la Gobernación y el Comité Interinstitucional pasa por un espacio de mucha violencia, para que ellos puedan encontrar una salida digna a un paro que no tiene sentido. La gente ha salido a las calles para sembrar terror y el miedo, para poder mantener una medida y decir después que pueden negociar algo, terminen con aquello”, dijo el vocero presidencial Jorge Richter, en contacto con la prensa.

No obstante, Richter sólo llegó a decir que eso fue generado por grupos violentos de la Gobernación cruceña y que el paro no tiene razón de ser, porque la distribución de recursos, luego de que se realice el censo en 2024, está garantizada a partir de octubre del mismo año.

En contraposición, el gobernador Luis Fernando Camacho afirmó que en esta jornada los habitantes de Santa Cruz más que nunca fueron reprimidos.

“Hoy el pueblo cruceño ha sido arremetido por la Policía y por el MAS, hoy la policía ha actuado más que nunca y junto con la dirigencia del MAS han generado zozobra y han disparando gases lacrimógenos a la gente que sólo exige censo 2023”, indicó Camacho en conferencia de prensa.

Dijo que el Gobierno busca judicializar la protesta pacífica, creando casos de violencia. “Me quieren incriminar, ministro (de Gobierno) no sea cobarde, si quiere detenerme, deténgame, pero no lo haga lastimando a mi gente y a mi pueblo, no queremos confrontación, queremos censo”.