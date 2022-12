Mientras el presidente del Estado, Luis Arce, destacó los logros económicos de su gestión y llamó a la unidad de todos los bolivianos en su mensaje por Navidad, el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, volvió a atacar al primer mandatario; dijo que la economía del país no está bien y denunció que el Gobierno saboteó su festejo por los 17 años del MAS en el poder.

Morales dijo que “no estamos tan bien económicamente” y aseguró que los chapareños se quejaron porque no hay doble aguinaldo y por eso no celebraron la Navidad con petardos. “Yo esta mañana conversaba con algunos compañeros, vecinos, sobre el tema económico, ¿cómo has pasado Navidad?, me dice: ‘Navidad de tristeza’. ¿Por qué?, no hay movimiento económico. Los comerciantes dicen: ‘No hemos vendido como antes. No hay doble aguinaldo, no se siente ese flujo de dinero’”, indicó.

El sábado, en Nochebuena, desde la Casa Grande del Pueblo, el presidente Arce destacó los logros económicos de su gestión, habló, por ejemplo, de un bajo índice de inflación, de la reducción de la pobreza y el proceso de industrialización.

“Tenemos la tasa de inflación más baja de la región y una de las más bajas del mundo, lo cual se hace relevante en un contexto internacional inflacionario (...). También avanzamos en el proceso de industrialización con sustitución de importaciones con importantes medidas exitosas, incrementamos nuestra productividad agropecuaria para el abastecimiento de alimentos en los mercados”, dijo Arce.

“También hemos pasado algunos momentos difíciles, de tensión, confrontación y desencuentros entre hermanas y hermanos. Sin embargo, somos una patria de hombres y mujeres trabajadores, que soñamos con un mejor futuro para nuestras hijas e hijos y nuestros nietos. Somos un país con gran riqueza cultural y de recursos naturales y debemos comprender que en nuestra diversidad y complementariedad está nuestra mayor fortaleza”, agregó.

Sabotaje y denuncias

“Lamento mucho el sabotaje de nuestro Gobierno a esa concentración, a este festejo, a esta fiesta, el día de la revolución democrática y cultural (...). En la madrugada del 18 de diciembre aparece un derrumbe, ni está lloviendo, en el Sillar hay derrumbe y nos dicen (que fue) provocado por autoridades del Gobierno (...). Son instrucciones de arriba”, aseguró el líder cocalero en su programa Evo es pueblo, líder de los humildes de radio Kawsachun Coca.

Según su versión, el dirigente chapareño y presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no pudo llegar al encuentro por ese supuesto derrumbe, además muchos funcionarios públicos que fueron al festejo tuvieron que disfrazarse y camuflarse para no ser identificados.

Aseguró que su exministro Iván Canelas fue despedido de la gerencia regional de Entel sólo por haber ido al festejo de Morales, el “día de la revolución”. Aseguró que no le dejaron sacar ni sus cosas.

Morales hizo un pedido a una autoridad del Gobierno. “Por favor, ministro de Gobierno, hermano (Eduardo) Del Castillo, devuélvamelo mi celular, no vas a encontrar nada, salvo que puedes montar algo”, dijo.

En Twitter, Morales dijo que quieren destruir al MAS y apuntó al vicepresidente David Choquehuanca. “Con el pretexto de la renovación buscan la división y destrucción del MAS. Está demostrado que el hermano David Choquehuanca quería ser candidato a la Presidencia (...) Trata de dividirnos”.