También se cuestiona, que no fue de “cara al pueblo”, porque no se permitió que la prensa se quede en el evento, y para lo peor hubo “secuestro” de los teléfonos celulares de todos los participantes que ingresaron al hotel Avanti, donde se prevé que en horas de la noche de esta jornada se tenga conclusiones sobre la fecha de la realización de la encuesta nacional.

Indicó que, después de sostener una conversación con la comisión que se dirigió hasta la ciudad de Cochabamba, es cuestionable el proceder de las autoridades de Gobierno, ya que en primer lugar no permitieron el ingreso de todos los técnicos cruceños.

“No abusen de la paciencia del pueblo cruceño, la furia de ellos se puede ver en las calles si en esto no hay solución, pedimos a la población que tenga paciencia para ver qué sale de todo esto, no vamos a permitir que se quiera seguir amedrentando a la población cruceña”, afirmó el presidente cívico Rómulo Calvo, en conferencia de prensa.

“Hay que denunciar que este acto no fue como se comprometió, de cara al pueblo, ya que no permitieron que los medios de comunicación se queden y transmitan. Además, que fueron secuestrados los celulares de todos los que ingresaron, entonces eso no nos muestra una buena intención del Gobierno de querer dar una solución al conflicto”, dijo Calvo.

El departamento de Santa Cruz acata este viernes su séptimo día de paro indefinido para pedir censo en 2023. En esa región se instalaron cercos, hubo toma de empresas privadas, cierre de vías con micros y marchas, entre otras medidas, a favor y en contra del paro.

De forma paralela, algunas regiones del país realizan movilizaciones por la misma demanda, que es encuesta para el siguiente año. Mientras que, mediante decreto supremo, el Gobierno fijó para mayo o junio de 2024 la realización del censo.