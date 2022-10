Tras reunión con Gobierno, los Ponchos Rojos afirman que siguen en estado de emergencia hasta que Arce llegue a Omasuyos

Tras la reunión que sostuvieron con el Gobierno los miembros del comité ejecutivo que conforman los Ponchos Rojos, éstos indicaron que continúan en estado de emergencia hasta que el presidente Luis Arce se dirija a la provincia Omasuyos, en La Paz. El mandatario solicitó dos semanas para darles una respuesta.

“No nos pueden responder de manera concreta qué proyectos y en qué plazos se van a hacer, no hay. Hoy se ha hablado de proyectos, lo que sí al final el presidente Arce nos dijo que en dos semanas, sin dar fecha específica, hablará con el ministro Néstor Huanca, voy a llegar a Achacachi (nos dijo), pero hermanos no hay fecha ni hora ni se ha dado una respuesta en favor ni de manera concreta. Por tanto, se mantiene nuestro estado de emergencia no se levanta”, indicó el comandante de los Ponchos Rojos, Ruddy Condori, quien se dirigió a sus bases pasada la medianoche, en la plaza Murillo.

Anticipó que las respuestas que recibieron del presidente Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, serán analizadas en un ampliado que convocarán en los siguientes días.