Tras ser acusado de “narco”, Sandoval advierte con proceso penal a Bazán

Luego de que el diputado opositor Erwin Bazán sindicó de narcotraficante a Ruddy Sandoval, éste aseguró que no tiene ningún proceso abierto por ese delito y que, si el legislador no se retracta públicamente por sus afirmaciones será denunciado por la vía penal, por los delitos de calumnia e injuria.

“No es la primera vez que tratan de manchar y dañar mi imagen, no sé con qué argumento el diputado Bazán me acusa de narcotraficante, creo que debe informarse un poco más, le faltó argumentos al momento de afirmar eso y lo hallo responsable de su proceder. Quiero que el diputado me demuestre que soy narcotraficante, lo conmino a eso”, señaló Sandoval en contacto con Gigavisión.

Aseguró que no tiene ningún proceso abierto por la Ley 1008 y que está dispuesto a que se investigue su patrimonio.