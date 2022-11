Tres legisladores dicen que directiva de Diputados fue pactada entre “renovadores” y facciones de CC y Creemos

No obstante, la primera vicepresidente saliente, Miriam Martínez, convocó a sesión y las facciones de Urquidi y Gutiérrez presentaron nuevamente sus listas y avalaron por “por aclamación” la elección de directiva a la cabeza de Jerges Mercado, del ala renovadora.

El diputado del MAS Ramiro Venegas dijo que hubo un acuerdo entre facciones de CC y Creemos y los renovadores, antes de ingresar a la sesión. Aseveró que durante el cuarto intermedio “activaron su plan B” y “claramente se vio los acercamientos entre los jefes de bancada con Jerges Mercado”.

“En el Parlamento se han visto directas conversaciones entre CC, Creemos y los que se hacen llamar renovadores. Sabemos que habían negociaciones previas, solo han activado su plan B. Esto no es gratis, se han negociado cargos y también que no se fiscalice a Arce, en dos años la oposición no ha fiscalizado a Arce, ahora vemos por qué”, afirmó Venegas.

La diputada de Creemos Tatiana Añez manifestó que en la misma sesión se vieron los acercamientos y conversaciones entre una facción de Creemos y CC con los allegados a Mercado. Agregó que como resultado de ello fue que Martínez convocó a una “sesión irregular”.

“Esto no nace de la nada, debió haber conversaciones para diseñar este mecanismo de elección. Cuando hay un cuarto intermedio, nos retiramos hasta que haya nueva convocatoria, pero ellos (una facción de CC y Creemos) se quedaron a conversar. (...) Lo que pasó es que la facción de José Carlos Gutiérrez hizo con Jerges Mercado lo mismo que hizo Sandra Paz con Freddy Mamani, para obtener cargos”, aseveró.

El diputado de CC Marcelo Pedrazas también coincidió en que una facción de su sigla y de Creemos conversó en el hemiciclo con los renovadores, y dijo que ello incluso que fue reflejado por los medios de comunicación. Cuestionó el hecho de que una parte de la oposición le sea funcional al MAS y solucione sus conflictos internos.

“Nosotros no sabíamos que exista acercamientos con el MAS, nuestra posición es clara, de fiscalización y de no tranzar nada con el MAS. Llama la atención que parte de la oposición y del MAS voten en listas conjuntas demostrando que han habido acercamientos y sobre todo qué intereses existirán para que esos opositores hayan votado por el MAS”, sostuvo.

En la sesión de ayer, los parlamentarios de CC Luisa Nayar, Aldo Terrazas, José Benavidez y Pedrazas, cuestionaron que la oposición “se preste” al juego del MAS para elegir la directiva. Por parte de Creemos los legisladores que rechazaron ese tipo elección fueron Erwin Bazán, María René Álvarez, Walthy Eguez y Añez.

Entra tanto, parlamentarios de la facción evista del MAS abandonaron la sesión y anunciaron que impugnaron la misma, porque se dio en medio de una “serie de irregularidades”.

Gutiérrez, en contacto con Página Siete, aseguró que en coordinación con CC lo que hicieron ayer es recuperar la institucionalidad de la Cámara de Diputados, en estricto cumplimiento al artículo 33 del reglamento camaral.

“El Chapare ha perdido la influencia de la Cámara de Diputados, Evo Morales ya no controla la Cámara baja. La Cámara de Diputados ha recuperado su institucionalidad, Creemos a recuperado la directiva. (...) Creemos no ha pactado con el MAS, heno recuperado la institucionalidad de la Asamblea”, puntualizó.

Urquidi, por su parte, expresó que recuperaron los espacios que les arrebató la mayoría del MAS en la gestión pasada. Añadió que las tres fuerzas políticas se reunieron y pidieron a Mamani que retorne para sesionar, pero no lo hizo y se procedió con la elección de la directiva y se recuperó la institucionalidad en la Cámara baja.

“En los últimos dos años hemos sufrido atropellos por parte de la minoría abusiva del MAS, nos arrebataron espacios el año pasada. (...) Mamani de manera abusiva y fuera de reglamento llamó a cuarto intermedio, viendo que habían dos bancadas de Creemos y el MAS. (...) En ese sentido que los tres jefes de bancada que estamos en el hemiciclo se tomó la decisión de que era un nuevo atropello de Mamani y que no íbamos a permitir”, declaró.