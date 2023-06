“Junto al Ejecutivo y el Pacto de Unidad haremos una concentración multitudinaria que hará historia para apoyar al presidente Arce. Quiénes se creen ellos para amenazar con expulsar al hermano Lucho, pueden expulsar una vez, tres, cuatro, cinco veces, veinte veces, aquí la última palabra la tienen las organizaciones sociales”, aseveró Huaytari para luego tildar de “fracasados políticos”, a los miembros de la Dirección Nacional del MAS. No se confirmó la fecha y lugar, pero es posible que sea la última semana de junio en La Paz.

El martes, Gerardo García adelantó que en el ampliado del 22 de junio analizarán una eventual expulsión de Arce, que a juicio suyo “traicionó” a ese partido. “Ellos son unos fracasados políticos, son los tiranos los que escapan del país y los que traicionan a su mismo Gobierno”, respondió Huaytari.

Desde Santa Cruz, el diputado Rolando Cuéllar anunció que no acatarán la resolución de la cúpula del MAS. “Vamos a asistir a todos los ampliados, los congresos, todos los funcionarios van a asistir, nadie le va a hacer caso a Gerardo García y Evo Morales, que ya no tienen el mando del MAS, ya no tiene la confianza de las bases, ni de funcionarios, ni de diputados electos”, indicó Cuéllar a Urgente.bo.

En Sucre, el coordinador gubernamental del Gobierno, Rafael Jaldín, lamentó la posición del ala radical del MAS y recordó que Arce se reúne “por igual con evistas y arcistas”.

“Luis Arce están siendo excluido de la toma de decisiones como en este caso de hacer a un lado a todos los funcionarios públicos de las decisiones del partido. No podría hablar de quién tiene más peso o no, lo que sí puedo asegurar es que una mayoría abrumadora del MAS no está de acuerdo con que se mutile el Gobierno”, puntualizó Jaldín.