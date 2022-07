TSE no halla “nada observable” en el caso “narcoaportes”

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó ayer que esa instancia no halló “nada observable” en la denuncia sobre un presunto financiamiento ilegal, que la oposición calificó como “narcoaportes” al Movimiento Al Socialismo (MAS), no obstante confirmó que la investigación continúa.

“No hay nada que sea observable, pero continuaremos realizando la investigación y el análisis que haga falta”, precisó Hassenteufel al referirse a la denuncia que llegó a esa instancia sobre un probable financiamiento al MAS fuera del marco de la Ley de Organizaciones Políticas.

“El Tribunal (Supremo Electoral) tomó conocimiento de esto y a través de su Unidad Técnica de Fiscalización ha realizado algunas investigaciones preliminares”, añadió Hassenteufel ayer en Sucre.

Añadió que “probablemente” hasta fin de mes, el ente electoral tendrá los resultados de la investigación que inició. “En todo caso no se ha presentado una prueba, sólo una denuncia”, precisó.

El 29 de junio, el diputado Rolando Cuéllar, del MAS, mostró una carta fechada en 2017, mediante la cual el MAS, a través de su vicepresidente Gerardo García, agradece las contribuciones económicas del narcotraficante Miguel Ángel Salazar Yavi para las elecciones de 2014.

Un día después, el 30 de junio, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) presentó la denuncia al presidente del TSE, Hassenteufel, por financiamiento al MAS con dinero procedente del narcotráfico.

Ven sometimiento

En Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos creen que el órgano electoral está “sometido” al Gobierno después de las afirmaciones de Hassenteufel.

“El TSE debería cumplir su trabajo y no ser afín al MAS; no se puede decir que no hay pruebas, si el mismo diputado Cuéllar ha denunciado con papel en mano. El TSE tiene que investigar, ya que ningún partido se puede financiar bajo ilícitos y se tendría que cumplir la norma y el castigo. El TSE tiene la oportunidad de lavarse la cara y hacer una investigación transparente, porque el MAS se ha convertido en narcopartido”, opinó el diputado Beto Astorga, de CC.

Para la diputada María Fernanda Álvarez, de Creemos, el TSE está sometido al MAS. “Muestra el sometimiento de un órgano más del Estado (al MAS) y la falta de independencia de poderes. No podemos esperar otra respuesta de un órgano que responde a un ordenamiento político”, señaló la diputada cruceña.