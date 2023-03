Cinco representantes del pueblo indígena tsimanes de Yacuma denunciaron ayer ante los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el despojo de tierra al que están siendo sometidos por el Estado boliviano, y la sistemática violación de sus derechos. El encuentro se realizó en Cochabamba, donde participaron varios sectores.

“Somos despojados del lugar donde vivimos. No nos dejan trabajar. Cuando vienen ellos nos dicen ustedes son tsimanes, no saben trabajar. Ustedes los tsimanes son flojos. Váyanse de aquí, (...). Después vinieron una noche, todas nuestras casas nos tumbaron, nuestras plantas arrancaron, nuestras norias lo taparon. Por eso, yo vengo a reclamar nuestro territorio, quisiera que nos escuchen, quiero que me ayuden, nosotros reclamamos territorio”, manifestó la corregidora de la comunidad tsimane Agua Salada, Adela Rivero Nate, citada por la Fundación Tierra.

En la audiencia también participó el presidente de la Subcentral del Concejo Tsimane de Sector Yacuma, Rosendo Merena Nate; el Secretario de Salva, Walter Sánchez; y el Secretario de Turismo, Miguel Cayabare.

En la audiencia se hizo la entrega de un documento escrito, en el que se detallan los problemas que afronta ese pueblo indígena desde hace varios años respecto a su territorio.

“Siempre como comunidades presentamos para que tengamos certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para personería jurídica de nuestras comunidades, pero nunca nos ayudan. Por eso nosotros hemos venido aquí para hacerles saber cuál es el problema que tenemos y todo lo que hemos sufrido”, manifestó Merena durante el encuentro, en el que también acompañaron técnicos de la Fundación Tierra.